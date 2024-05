Friško zaljubljena Vlatka Pokos pozirala samo ogrnuta ručnikom, uživa nakon što se zbog ljubavi vratila u svoj grad!

Vlatka Pokos pozirala je za kratki video samo ogrnuta ručnikom, a objavila ga je na svom profilu na Instagramu.

Bivša televizijska voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos nedavno se našla u centru pozornosti nakon što je potvrdila ljubav s glavnim tajnikom Hrvatskog ragbijaškog saveza Većeslavom Holjevcem, a sada je ponovno privukla pozornost svojih pratitelja na društvenim mrežama.

54-godišnja Vlatka je naime u priči na Instagramu objavila video u kojem se snima ispred ogledala dok je ogrnuta samo ručnikom, što je zaintrigiralo njezine pratitelje.

"Čarobno", napisala je kratko uz video.

Vlatka se nedavno prvi put pojavila u javnosti s novim dečkom u gradskoj vijećnici u Makarskoj, gdje su pozirali zagrljeni, a pritom su oboje razvukli i široke osmijehe.

Da je zaljubljena, nedavno je otkrila za IN magazin, nakon čega se doznalo da je njezino srce osvojio devet godina mlađi Većeslav Holjevac, bivši ragbijaš i unuk istoimenog bivšeg gradonačelnika Zagreba, političara i pisca.

Vlatka je otkrila i kako su se ona i Većeslav upoznali te čime ju je on osvojio.

"Na letu iz Dublina u Hrvatsku! Osvojio me šarmom, izgledom, svime. Strašno, strašno šarmantan i šarmirao me na aerodromu!" ispričala je u IN magazinu.

