Lana Jurčević iznenadila rijetkom objavom partnera s kojim je dobila kćerkicu čije ime još ne znamo, pokazala je kako uživa s njihovom djevojčicom!

Lana Jurčević pokazala je fotografiju kćerkice i partnera Filipa Kratofila koji izbjegava javnost, sve je raznježila.

Lana Jurčević često dijeli fotografije svoje tromjesečne kćeri na društvenim mrežama, a nedavno je objavila vrlo rijetku fotografiju partnera Filipa Kratofila.

Crno-bijela fotografija prikazuje Filipa kako spava s njihovom kćeri koja je bila omotana u dekicu.

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević prvi put pokazala lice svoje kćerkice, no informaciju koja sve zanima još nije otkrila!

Inače, Lana je krajem studenoga prošle godine rodila kći, a tijekom trudnoće je imala brojne komplikacije pa je dugo boravila u bolnici.

Često podijeli privatne trenutke s kćeri, no i dalje nije otkrila njezino ime iako je jednom dala naslutiti kako se zove, a i sada je na jednoj fotografiji na bebino lice stavila naljepnicu lopoča.

Pogledaji ovo Celebrity Lana Jurčević pokazala kako je uredila kutak za svoju kćer, evo što je posebno ukralo svu pažnju: ''Najdraži dio stana!''

S partnerom Filipom je od 2017. godine, a on vješto izbjegava javnost te se o njemu zna da je specijalist digitalnog marketinga, a kao što piše na njegovom zaključanom Instagram profilu, on je i direktor Lanine tvrtke La piel.

"On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna, nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je u intervjuu za Story 2020. godine.

Inače, Filip je brat blizanac, njegov drugi brat zove se Antonio, a on također ljubi jednu našu pjevačicu, Jelenu Žnidarić Zsa Zsu.

