Lana Jurčević mjesecima taji ime kćerkice, a sad je usrećila obožavatelje: "Znam da vas zanima kako se zove…"

Lana Jurčević na društvenim mrežama napisala je kako će uskoro biti spremna otkriti ime kćeri.

Pjevačica Lana Jurčević krajem prošle godine postala je majka djevojčice čije ime još nije otkrila javnosti.

Njezine obožavatelje to jako kopka i stalno joj na društvenim mrežama šalju upite o imenu kćeri, a Lana je sad natuknula da bi ga konačno mogla i otkriti.

Na Instagramu je objavila video u kojem se prisjetila početka svoje trudnoće, odnosno svih svojih javnih pojavljivanja dok nitko nije znao da je trudna.

"Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih nekoliko mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme... To je moj 'put oko svijeta' u osam mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život", napisala je Lana pa se dotakla i imena kćeri.

"Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna reći vam... tko je za?" pitala je, a odmah su krenula nagađanja.

"Lota", "Ja znam, Filipa", "Luna", "Daj nam reci", neki su od brojnih komentara ispod videa.

O imenu svoje kćeri Lana je progovorila i ranije na društvenim mrežama.

"Naša curica ima isto ime kao ovaj predivni i čarobni cvijet koji raste iznad vode na jezerima. To smo zapravo saznali tek kasnije, nakon što smo odlučili da će se tako zvati, a toliko sličnosti ima s tim cvijetom i simbolike uz ono što smo prošle nas dvije da je to nevjerojatno... Nikad prije nismo čuli za to ime i tim više cijela je priča još posebnija. Kad sam počela pretraživati na internetu, naježila bih se svaki put kad bih naišla na nešto što objašnjava ili samo ime ili cvijet. To je sigurno unaprijed sve određeno i zapisano tamo Gore. Pozdravljamo vas nas dvije i jedva čekamo da se upoznate", natuknula je tada je uz fotografiju cvijeta koji je spomenula, a tada je većina njezinih pratitelja zaključilo da se djevojčica zove Lotus.

Podsjetimo, Lana je kćerkicu dobila s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Imala je kompliciranu trudnoću i težak porod, a o svemu je pisala na svojem blogu.

