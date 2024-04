Lana Jurčević pokazala što radi kad se nada da je nitko ne gleda: ''Reći će da sam prošvikala!''

Lana Jurčević objavila je video u kojem grli drvo i pojasnila o čemu se točno radi.

Pjevačica Lana Jurčević na svom se profilu na Instagramu prisjetila jednog trenutka iz 2019. godine i to kada je po prvi put u životu zagrlila drvo, zbog čega je i sama sebi bila smiješna.

"Uključite zvuk. 2019. sam ovo napravila prvi put i bila sam smiješna sama sebi, mislila sam si - samo da me nitko me vidi, reći će da sam ‘prošvikala’. ali nekako me taj put - povuklo, samo od sebe i osjetila sam takav mir, uzemljenje, nešto stvarno posebno. Tko me prati duže, možda se sjeća toga. Kasnije sam to malo krenula proučavati pa sam saznala da postoje i istraživanja o utjecaju grljenja drveća na nas i emotivno i fizički i psihički i da to ljudi rade po cijelom svijetu. Bez srama i straha da će ih netko vidjeti. Bez obzira na to, ipak je važno naći neki kutak šume u kojem vlada mir i nema gomile ljudi da se možeš isključiti, barem na par minuta. Od sad to uvodim u svoju dnevnu mentalnu ‘higijenu’. Probaj i ti", poručila je Lana uz video koji je objavila.

Ona nije jedina naša zvijezda koja voli grliti drveće, o tome je svojevremeno progovorila i naša dizajnerica Matija Vuica.

"To je kao grliti dragu osobu kojoj se raduješ kad je sretneš. Daješ joj svoju pozitivnu energiju, a ona ti uzvraća. S drvećem je taj odnos još čišći, neviniji jer drveće nema grijeha kao mi ljudi. Zato vjerujem da naša podsvijest prima njegove vibracije. Ako smo spremni prihvatiti ih, može i iscjeliteljski djelovati na nas. Mene jednostavno usrećuje i vraća mi osmijeh na lice pa se iz parka vraćam sretna", pojasnila je Matija prije nekoliko godina za Story.

