Gledatelji ne mogu prežaliti Marinov odlazak iz Survivora: ''On mi je bio favorit!''

Brojne gledatelje ispred malih ekrana rastužila je posljednja epizoda Survivora u kojoj je show napustio Marin Kaselj.

Marin Kaselj nažalost je morao napustiti Survivor zbog stare ozljede, a njegov odlazak šokirao je i rastužio gledatelje ispred malih ekrana i natjecatelje hit-showa.

Marin Kaselj, Survivor Foto: Nova TV

Na društvenim mrežama brojni su se raspisali kako im je upravo on bio favorit, ali da je njegovo zdravlje u konačnici najbitnije.

''Toliko draga osoba, definitivno najkvalitetniji natjecatelj ove sezone, šteta baš sam navijala za njega'', ''Marin se pokazao kao iznimno drag i dobar čovjek. Zasluženo favorit mnogima. Ali, zdravlje je najvažnije'', ''Jako mi je žao. Bio mi je favorit'', ''Vidjelo se da ga nešto muči, primijetila sam u zadnje dvije epizode'', ''Šteta, za njega sam navijala'', ''Najjači igrač žutog tima. Šteta, ali zdravlje je najvažnije'', ''Šokiran sam zbog ovoga'', dio je komentara.

Marin Kaselj, Survivor Foto: Nova TV

Nakon odlaska iz showa razgovarali smo s Marinom koji ne krije razočarenje.

''Ispadanje iz Survivora mi je baš, baš teško palo. Znam da sam bio odličan u poligonima, da sam se dobro pokazao i u kampu i ekipa iz plemena mi je zaista bila super, tako da je očekivano da osobi teško padne kada mora izaći zbog povrede, točnije zdravstvenih problema. Uhvatio me neki vid depresije kada sam tek izašao jer sam sve nade polagao u taj Survivor i borio sam se svim svojim duhom, nisam mislio da će moj put ovako završiti. Promijenio, iskreno, ne bih ništa, od plemena do uvjeta sve je bilo odlično, vjerujem da smo se na početku dosta dobro poklopili. Da mogu, jedino što bih promijenio je taj trenutak kada izlazim, baš mi je to teško palo'', rekao nam je.

Marin Kaselj - 4 Foto: Nova TV

Što nam je još otkrio nakon napuštanja iz Survivora saznajte u velikom intervjuu OVDJE.

