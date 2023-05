Jasmin Stavros često je hodočastio i nikada nije krio da je u vjeri pronašao spas: "Bog ima svoj plan dokad će to biti"

Posljednji ispraćaj Jasmina Stavrosa bit će u subotu 6. svibnja u Splitu, obznanila je obitelj glazbenika koji je u više od pedeset godina karijere svojim pjesmama i dobrom energijom ostavio neizbrisiv trag u domaćoj glazbi. Više u prilogu Davoru Garića za In magazin.

Okrijepljen svetim sakramentima, nakon borbe s teškom bolesti, napustio nas je Jasmin Stavros. Hrvatska je ostala bez glazbenika kojeg su voljele generacije, a ožalošćena obitelj bez supruga, oca, djeda. Obitelj je obznanila da će se sprovod održati u subotu 6. svibnja na splitskom groblju Lovrinac. Vjera je ovom glazbeniku bila nit vodilja u životu.

"Gospa Lurdska, zaštitnica cijele ove moje kuće i moje obitelji. Naime, jedan član moje obitelji je bio jako bolestan i ta lurdska voda mu je čudnovato, ljudima možda nevjerojatno, ali kad se bio pomazao s tom lurdskom vodom, bolest je jednostavno otišla. Tako da sam i ja bio u Lourdesu i okupao sam se u toj vodi, štujem gospu lurdsku i tu je već godinama", izjavio je jednom prilikom Jasmin.

Često je hodočastio, a uspomene s duhovnih obnova pretočene su u nakit koji je rado nosio.

"Bio sam u Asizu, bio sam kod Padre Pia, sve te narukvice imaju veze, evo tu je padre Pio, tu je iz Međugorja, tu je isto padre Pio, ovo je krvi kristove, svaka narukvica ima svoju priču. Sotona te čeka na svakom koraku i ona te kuša, stalno te iskušava. Tako nekakve duhovne obnove i molitva svakodnevna mi daje snagu da se oduprem toj sotoni" vjerovao je Jasmin.

I jedan trenutak u mladosti ispred crkve zauvijek mu je promijenio život.

"Popodne u tri sata sam ispred crkve u Splitu Gospe od zdravlja sam zavapio Bogu i rekao ''Bože, daj mi nekog anđela, ne mogu više!'' To je stvarno bila Sodoma i Gomora, život katastrofa, i izađu iz crkve dvije djevojke i ovu jednu koju sam spazio to mi je danas žena i ja sam se odmah zaljubio. Živjeli smo skroz u čistoći do prve bračne noći, što je za to vrijeme bilo izuzetno, ali zaljubio sam se do ušiju. Onda je to kasnije rezultiralo sa brakom, obitelji i svime time, kod mene je to baš bilo tako", otkrio je Jasmin u jednom od intervjua.

Sa suprugom je živio nedaleko od Zagreba, gdje je vrijeme provodio u miru i skladu s prirodom. Jasminova je obitelj zahvalila liječnicima i medicinskom osoblju koji su se do posljednjeg trenutka brinuli o ovom, mnogima omiljenom, glazbeniku, no nebo je za njega imalo plan.

"Bog ima svoj plan dokad će to biti. Dokad će to trajati, dokad ću ja nositi taj teški križ, a taj moj križ je toliko težak da mi ga leđa stvarno jedva nose", požalio je Jasmin svojevremeno.

Obitelj, kolege i prijatelji od Jasmina će se oprostiti u subotu 6. svbinja u 12:30 na splitskom Lovrincu. Dragi Staki, jako ćeš nam nedostajati!

