Ovo je bio posljednji Stavrosov intervju za IN magazin, ono što je tada poručio para srce: "Najvažnije je…"

Jasmin Stavros posljednji je put pred kamere IN magazina sjeo u prosincu prošle godine, evo što je tada pričao.

Pjevač i kralj zabave Jasmin Stavros preminuo je u 69. godini, a mi smo se prisjetili njegova posljednjeg intervjua u emisiji Nove TV IN magazin.

Iako se u emisiji telefonski oglasio iz bolnice, gdje je proveo posljednja tri mjeseca, Jasmin je pred kamere IN magazina posljednji put stao krajem prosinca prošle godine, kada je novinarki Sanji Jurković otkrio svoje planove za blagdane.

"Vrlo je bitno, sad mogu reći s ove vjerske strane, da se stvarno Badnjak posti, a ne da se provodi u prejedanju, previše se pije. Kao, sve na bazi ribe, ovo, ono, pa se to pretjera. Ima ljudi koji su na kruhu i vodi, ja sam obično na kruhu i vodi, ali možda malo bakalara, to će biti sve, a ne sad puste ribetine, pa lignje, pa plate, pa vina… To ne ide uz Božić", kazao je tada Jasmin.

Otkrio je i kako se njegova obitelj godinama odupire pretjeranom konzumerizmu i komercijalizaciji Božića.

"Naši su pokloni ispod bora skromni, ne kupujemo djeci ni automobile ni mobitele. Cijeli život bili smo skromni, ne znam, za poklon netko dobije čokoladu, rukavice, čarape, takvi su to neki pokloni. Najvažnije je da smo skupa, da se družimo, da slušamo božićne pjesme, da se veselimo, da smo tu. Nema previše nekog ceremonijala i hrana je dosta skromna. Uglavnom preferiram, ribu i more, sve morsko, kozice, ribu, bakalara, lignje, ne previše, malo. Uglavnom ribu. I dosta jedemo mi tu dalmatinsku hranu", ispričao je.

Pohvalio se i kako pomaže supruzi Žarki s kućanskim poslovima.

"Kad je, recimo, riba u pitanju, ja sam glavni za ribu. Kad treba postaviti stol, ja sam glavni za to, ja dižem sa stola, ja stavljam u mašinu prati, ja vadim suđe iz mašine i usisavam kuću, što ćete više", otkrio je.

"Ovu Novu godinu dočekat ću u crkvi. Bit ću na misi, sa svojom ženom, prvi put u životu ne sviram na Novu godinu, sviram dan prije, ali sam doček i Novu godinu bit ću u crkvi, to će biti nešto posebno. Misa je u 12, od 12 do 1 je klanjanje i to je super. S Isusom", kazao je Jasmin.

''U godini novoj bit će bolje, svi su ljudi dobre volje'', poručio je tada u pjesmi "Nova godina".

Podsjetimo, Jasmin je izgubio bitku s teškom bolesti, rakom kostiju, a preminuo je u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

"Jasmin je zaspao jučer u 21 sat, ne mogu sada ništa drugo reći. Sahrana će vjerojatno biti u Splitu, ali ne znamo još kada", rekao nam je Jasminov menadžer Ljubo Šeperić.

