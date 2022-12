Jasmin Stavros otkrio zašto često posti i gdje će provesti novogodišnju noć: "To će biti nešto posebno"

''U godini novoj bit će bolje, svi su ljudi dobre volje'' - proročanski poručuje Jasmin Stavros svojom novom pjesmom. Zbog ozljede dobivene pretjeranim treningom, sebi u nadolazećoj godini želi samo zdravlje. Zašto će je dočekati u crkvi te kako provodi blagdane i čime pomaže supruzi, povjerio je Sanji Jurković.

Iako su se Jasmin Stavros i Dado viđali tek u prolazu, a službeno su se upoznali tek na snimanju spota, ovaj duet nadmašio je čak i njihova očekivanja.

"Pjesma mi se izuzetno dopala, ustvari možda baš iz tog razloga što je drugačija nego sve što sam ja do sad u životu radio. Nismo previše očekivali, snimili smo spot, mislili smo kao ajde, primit će se pjesma, kao novogodišnja je, normalno, ne previše, ali ovakvu reakciju publike nitko nije očekivao", priznao je Jasmin.

"Jedno prekrasno iskustvo, meni malo s tremom, ali kad sam imao Stavrosa uz sebe, sve je bilo lakše za odraditi i obaviti", zaključio je Dado.

Iako su Božić obojica provela u krugu obitelji, blagdanske dane ipak provode nešto drugačije.

"Vrlo raskošno. Mama radi ručak, ona se pobrine za to, uglavnom bude 10 ili 15 vrsta kolača za nas deset, haha. Bude mesa, bude juhe, tradicionalno se kod nas vrti ražanj, možda čak, po meni, bude i više nego što treba", otkrio je Dado.

"Vrlo je bitno, sad mogu reći s ove vjerske strane, da se stvarno taj Badnjak posti, a ne da se taj Badnjak provodi u prejedanju, previše se pije, kao sve na bazi ribe, ovo ono, pa se to pretjera. Ima ljudi koji su na kruhu i vodi, ja sam obično na kruhu i vodi, ali možda malo bakalara, to će bit sve, a ne sad puste ribetine, pa lignje, pa plate, pa vina… To ne ide uz Božić", smatra Jasmin.

Pretjeranom konzumerizmu i komercijalizaciji Božića obitelj Stavros se odupire već godinama.

"Naši pokloni su ispod bora skromni, ne kupujemo mi djeci ni automobile ni mobitele. Cijeli život smo bili skromni, ne znam, za poklon netko dobije čokoladu, rukavice, čarape, takvi su to neki pokloni. Najvažnije je da smo skupa, da se družimo, da slušamo božićne pjesme, da se veselimo, da smo tu, nema previše nekog ceremonijala, i hrana je dosta skromna.

Uglavnom preferiram, ribu i more, sve morsko, kozice, ribu, baklara, lignje, ne previše, malo. Uglavnom ribu. I dosta jedemo mi tu dalmatinsku hranu. Uglavnom Dalmacija", kaže Jasmin.

A kad zavlada blagdanska groznica, Stavros će rado zasukati rukave i pomoći supruzi Žarki s kućanskim poslovima.

"Kad je, recimo, riba u pitanju, ja sam glavni za ribu. Kad treba postaviti stol, ja sam glavni za postaviti stol, ja dižem sa stola, ja stavljam u mašinu za prati, ja vadim suđe iz mašine za prati i usisavam kuću, što ćete više", zaključio je.

U iščekivanju Nove godine, vrijeme će iskoristiti za druženje s obitelji i prijateljima, a doček će ove godine biti nešto drugačiji nego inače.

"Ovu novu godinu ću dočekati u crkvi. Bit ću na misi, sa svojom ženom, prvi put u životu ne sviram novu godinu, sviram dan prije, ali sam doček i Novu godinu ću biti u crkvi, to će biti nešto posebno. Misa je u 12, od 12 do 1 je klanjanje i to je super. Sa Isusom", zaključio je Jasmin.

