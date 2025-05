Slavni glumac napravio iznimku i progovorio o teškom stanju svog sina: ''Bojim se...''

Colin Farrell je otkrio kako on i bivša djevojka Kim Bordenave traže dom u koji će smjestiti sina Jamesa, koji boluje od Angelmanovog sindroma.

Irska glumačka zvijezda Colin Farrell u petak je otkrio kako su se on i bivša partnerica Kim Bordenave dogovorili kako će smjestiti sina Jamesa u dom kako bi imao potrebnu skrb u slučaju da im se nešto dogodi. Ovo je jedan od rijetkih slučajeva kada je 48-godišnji glumac priznao što se događa u svakodnevici njegove obitelji, koju inače ne komentira u javnosti.

"To je zeznuto. Neki roditelji će reći da se sami žele brinuti o svom djetetu i ja to poštujem. Ali bojim se i postavljam si pitanje - što ako sutra doživim srčani udar i, ne daj Bože, Jamesova majka, Kim, doživi prometnu nesreću i nešto joj se dogodi, a James onda ostane sam?", ispričao je Farrell. "Onda bi postao štićenik države i kamo da ide? Ne bismo imali nikakav utjecaj na to. Nadamo se da ćemo pronaći mjesto koje će nam se svidjeti, dok smo još živi i zdravi, gdje ćemo ga moći posjećivati i izvoditi van. Mjesto na kojem može imati ispunjen i sretan život, gdje će se povezati sa zajednicom."

21-godišnjak, kojeg su Farell i Bordenave dobili u dvogodišnjoj vezi, boluje od Angelmanovog sindroma, koji uzrokuje teškoće u razvoju i neurološke probleme – poteškoće s govorom, ravnotežom i hodanjem, a u nekim slučajevima dolazi i do epileptičkih napadaja. Za osobe s ovom bolesti uobičajeni su česti osmijesi i provale smijeha, a obično ga se otkrije tek kada roditelji počnu primijećivati zakašnjeli razvoj kada beba ima između šest i dvanaest mjeseci. Ispravnu dijagnozu nisu dobili odmah, jer su neki simptomi slični celebralnoj paralizi koja je isprva bila dijagnostificirana, a Angelmanov sindrom mu je utvrđen kada je imao dvije i pol godine.

Glumac je zdravstveno stanje svog sina često isticao kao razlog zašto se odrekao alkohola 2006. godine, nazivajući očinstvo svojim najvećim trijumfom, a bivša partnerica i on često slave važna Jamesova postignuća.

"Nisam bio u stanju biti prijatelj, a kamoli otac djetetu s tako zahtjevnim potrebama. Da nije bilo moje trijeznosti, ne bih mogao biti tu za Jamesa, uživati u čudima njegovog života i pružiti mu podršku na način za koji osjećam da mogu...", poručio je Farrell u intevjuu za People prije nekoliko godina, dodavši kako je zaplakao kada je James napravio svoje prve korake kada je imao četiri godine. "Kada si roditelj djeteta s posebnim potrebama, važno je da osjeti kako nije samo."

Nedugo prije njegovog 18. rođendana, Farrell i Bordenave su podnijeli zahtjev za konzervatorstvo, otkrivši kako mu treba pomoć u jednostavnim stvarima poput odijevanja ili jela. Zbog Jamesa, glumac je osnovao i fondaciju Colin Farrell Foundation koja prikuplja potporu za odraslu djecu s intelektualnim poteškoćama te pomoći obrazovnim i zagovaračkim programima u SAD-u i Irskoj.

Osim Jamesa, Farell ima i 15-godišnjeg sina Henryja s bivšom djevojkom Alicjom Bachleda-Curuś, kojeg je doveo na dodjelu Oscara 2023. godine, kada je bio nominiran za ulogu u filmu "Banshees of Inisherin". Unatoč tome što svoju obitelj drži podalje od svjetla reflektora, Farrell je aktivno prisutan u njihovim životima, a često bi sinove nazivao ljubavima svog života.

"Dosta im je toga da se predstavljam kao loš momak. Ako čitam između redaka, vjerujem da oni misle da sam dobar", izjavio je u emisiji Ellen DeGeneres.

