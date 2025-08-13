Meghan Markle otkrila neobičan detalj o princu Harryju: "I ipak si se udala za njega?"

Meghan Markle i njezine kulinarske avanture ponovno će zabavljati njezine brojne obožavatelje.

Druga sezona serijala ''With Love, Meghan'' uskoro stiže na male ekrane, a u najavi je već jasno da njezine obožavatelje očekuju ležerni trenuci, slavna lica i kulinarske zanimljivosti iz privatnog života Meghan Markle.

U traileru Meghan razgovara s poznatim kuharom Joséom Andrésom i otkriva neobičan detalj o svom suprugu, princu Harryju.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Galerija 26 26 26 26 26

''Znate li tko ne voli jastoga? Moj muž'', rekla je uz smijeh, dok joj je José u šali pitao:

''I ipak si se udala za njega?''

Meghan Markle Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Naš odbjegli pjevač održao nastup u Hrvatskoj nakon dugo vremena, pogledajte kako je bilo!

Nova sezona donosi nove kadrove Meghan kako kuha, peče, priprema pića i dočekuje slavne prijatelje u toplom kućnom ambijentu.

''Volim ideju da jednostavno provodimo vrijeme zajedno... i pronalazimo nove načine da pokažemo ljudima da nam je stalo'', rekla je.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica usred nastupa skinula grudnjak i bacila ga u publiku pa pokazala sve

Među gostima su i njezin bliski prijatelj i vizažist Daniel Martin, instruktorica pilatesa Heather Dorak, poduzetnica Jamie Kern Lima, ali i manekenka Chrissy Teigen, David Chang, Christina Tosi, Clare Smyth, autor Jay Shetty, YouTuberica Radhi Devlukia i drugi.

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan je nedavno proslavila 44. rođendan, a fotkama se pohvalila na društvenim mrežama. Više saznajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Tko je novopečena zaručnica zgodnog hajdukovaca? Svoju ljubav dokazao joj je posebnom gestom

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Supruga vatrenog u haljini s prorezom do pupka zaradila tisuće lajkova: ''Žena sa stilom''

Pogledaji ovo Celebrity Momčilo Otašević ima veliki razlog za slavlje, podijelio i fotku: ''Srećo moje sreće!''