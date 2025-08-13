Meghan Markle otkrila neobičan detalj o princu Harryju: "I ipak si se udala za njega?"

Meghan Markle i njezine kulinarske avanture ponovno će zabavljati njezine brojne obožavatelje.
Druga sezona serijala ''With Love, Meghan'' uskoro stiže na male ekrane, a u najavi je već jasno da njezine obožavatelje očekuju ležerni trenuci, slavna lica i kulinarske zanimljivosti iz privatnog života Meghan Markle.
U traileru Meghan razgovara s poznatim kuharom Joséom Andrésom i otkriva neobičan detalj o svom suprugu, princu Harryju.
''Znate li tko ne voli jastoga? Moj muž'', rekla je uz smijeh, dok joj je José u šali pitao:
''I ipak si se udala za njega?''
Nova sezona donosi nove kadrove Meghan kako kuha, peče, priprema pića i dočekuje slavne prijatelje u toplom kućnom ambijentu.
''Volim ideju da jednostavno provodimo vrijeme zajedno... i pronalazimo nove načine da pokažemo ljudima da nam je stalo'', rekla je.
Među gostima su i njezin bliski prijatelj i vizažist Daniel Martin, instruktorica pilatesa Heather Dorak, poduzetnica Jamie Kern Lima, ali i manekenka Chrissy Teigen, David Chang, Christina Tosi, Clare Smyth, autor Jay Shetty, YouTuberica Radhi Devlukia i drugi.
