Momčilo Otašević ima veliki razlog za slavlje, podijelio i fotku: ''Srećo moje sreće!''

Momčilo Otašević na društvenim mrežama dirnuo je fanove novom fotografijom.
Na fotografiji, koju je podijelio s obožavateljima, Momčilo i Maša stoje na obali, držeći se za ruke i gledajući prema beskrajnom plavetnilu mora.
Uz emotivnu sliku, glumac je napisao: "Sedam godina sreće! Srećo moje sreće! 13.8.2018.", prisjetivši se dana kada je postao otac.
Ova kratka, ali snažna poruka u trenu je osvojila srca njegovih pratitelja, koji su mu u komentarima uputili čestitke i lijepe želje.
Momčilo je dobio Mašu i sina Jakšu u braku s Jelenom Perčin, od koje se rastao prije nekoliko godina.
Momčilo je trenutno na pauzi od snimanja, a inače ga gledamo kao Janka u seriji ''Kumovi'' i Crnog u seriji ''U dobru i zlu'' čiji novi nastavci stižu ove jeseni.
