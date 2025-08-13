Momčilo Otašević ima veliki razlog za slavlje, podijelio i fotku: ''Srećo moje sreće!''

Momčilo Otašević na društvenim mrežama dirnuo je fanove novom fotografijom.

Popularni glumac Momčilo Otašević raznježio je pratitelje na Instagramu objavom posvećenoj kćerkici Maši povodom sedmog rođendana.

Na fotografiji, koju je podijelio s obožavateljima, Momčilo i Maša stoje na obali, držeći se za ruke i gledajući prema beskrajnom plavetnilu mora.

Uz emotivnu sliku, glumac je napisao: "Sedam godina sreće! Srećo moje sreće! 13.8.2018.", prisjetivši se dana kada je postao otac.

Ova kratka, ali snažna poruka u trenu je osvojila srca njegovih pratitelja, koji su mu u komentarima uputili čestitke i lijepe želje.

Momčilo je dobio Mašu i sina Jakšu u braku s Jelenom Perčin, od koje se rastao prije nekoliko godina.

Momčilo je trenutno na pauzi od snimanja, a inače ga gledamo kao Janka u seriji ''Kumovi'' i Crnog u seriji ''U dobru i zlu'' čiji novi nastavci stižu ove jeseni.

