Od glume i kraljevske palače do kulinarskih recepata - što je sve Meghan Markle ugurala u svoje 44 godine života?

Uzdrmala je iz temelja kraljevsku obitelj, dovela ih na naslovnice tabloida i optužila za rasističke komentare. Meghan Markle ovih je dana u Los Angelesu proslavila 44. rođendan, gdje živi s princem Harryjem. Nekadašnja glumica, sa statusom vojvotkinje, danas želi biti poduzetnica. Čime se sve Meghan bavi i kako izgleda život nekadašnjeg kraljevskog para u Americi, saznajte u minutama Matee Slogar.

Od glumice u seriji Suits do Kraljevske palače i titule vojvotkinje od Sussexa, pa ponovno do američkog sna i poduzetničkih voda. Lifestyle serija, proizvodnja vina, brend kozmetičkih proizvoda poput sapuna i mirisnih ulja – sve to stane u život Meghan Markle.

Meghan je ovih dana napunila 44 godine. Na fotografiji s proslave pozirala je uz tortu. Rođendanska večera održana je u jednom od poznatijih restorana na Beverly Hillsu.

Za ovu prigodu odjenula je haljinu Valentino, vrijednu oko nevjerojatnih 4700 eura, koju je već nosila 2021. u New Yorku. Jer Meghan je Amerikanka, dijete rastavljenih roditelja i žena mješovitog rasnog podrijetla – pomalo nezgodne predispozicije za ulazak u bijelu kraljevsku obitelj. Unatoč tome, 2017. godine princ Harry ju je zaprosio.

"Dogodilo se prije nekoliko tjedana, ranije ovog mjeseca, ovdje u našoj vikendici. Samo standardna, tipična večer za nas."

"Samo ugodna večer. Što smo radili? Pekli smo piletinu i imali..." rekla je Meghan.

"Pekli smo piletinu, pokušavali smo je ispeći'', našalio se Harry.

"Pokušavali smo ispeći piletinu. Nevjerojatno iznenađenje, bilo je tako slatko, prirodno i vrlo romantično. Kleknuo je na jedno koljeno."

Meghan Markle - 3 Foto: In Magazin

Nakon vjenčanja uslijedila je i prva trudnoća. Archieja je rodila u Londonu, a naknadno je progovorila kako je za to vrijeme trpjela rasističke komentare od članova kraljevske obitelji, poput: "Koliko tamna će biti Archijeva koža?" U ekskluzivnom intervjuu Opri Winfrey, Harry i Meghan optužili su kraljevsku obitelj za toksičnu atmosferu, a Meghan je priznala da je tada bila na rubu samoubojstva.

"Gospodine, jeste li razgovarali s bratom nakon intervjua?" upitao je novinar princa Williama.

"Ne, nisam još razgovarao s njim, ali hoću."

"Možete li mi samo reći, je li kraljevska obitelj rasistička obitelj, gospodine?"

"Ne, mi nismo rasistička obitelj."

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan je počela progovarati o mentalnom zdravlju pa je često javno istupala na tu temu.

"Najveći dio maltretiranja i zlostavljanja koje sam doživljavala na društvenim mrežama i internetu bio je dok sam bila trudna s Archiejem i Lili, te s novorođenčetom – s oboje. Samo razmislite o tome i morate shvatiti zašto bi ljudi bili toliko odbojni. To nije zlobno. To je okrutno."

Drugo dijete, koje je Harry nazvao po nadimku svoje bake, kraljice Elizabete, rođeno je u Santa Barbari u Los Angelesu. Harry i Meghan prekinuli su veze s kraljevskom obitelji i odselili u SAD. Iako su otišli kako bi se maknuli iz fokusa javnosti, Meghan u SAD-u ne propušta prilike za razne poduzetničke pothvate, aktivizam i osnivanje zaklada.

"Jedino što je pogrešno reći jest – ne reći ništa. Jer je život Georgea Floyda bio važan, i život Breonne Taylor bio je važan, i život Philanda Castilea bio je važan, i život Tamira Ricea bio je važan."

Meghan Markle, Kate Middleton Foto: Profimedia

Jedna takva je i zaklada Archewell, u čijem su fokusu mentalno zdravlje i kolektivno dobro. Meghan, s druge strane, svoje ime pokušava unovčiti na više načina. Upravo je uoči svojeg rođendana najavila novo vino sa svojim potpisom – rosé iz Napa doline.

Od vojvotkinje je napravila zaokret u domaćicu koja pazi na prirodne sastojke i promovira život koji se živi polako i ispunjeno. Ima svoj med, dane provodi u kuhinji, izrađuje sapune i kozmetiku. Okušala se i u televizijskim vodama, koje zasad nemaju dobre kritike. Meghan Markle, čini se, puna je ideja. Što će sljedeće s njezinim potpisom doći na tržište sada je teško reći, no titulu vojvotkinje od Sussexa, koju i dalje nosi, nesumnjivo pokušava pretvoriti u brend. S jednim se treba složiti – u njezine samo 44 godine stane nekoliko nečijih života.

