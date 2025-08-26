Znate li čija je ovo kći? Tek joj je 12 godina, a zasjenila je majku u izlasku

Kim Kardashian i North West u izlasku u Rimu privukle su pozornost fotografa, svi su gledali u 12-godišnju North.
Na fotografijama s večere u poznatom rimskom restoranu, Kim je zablistala u izazovnoj crnoj satenskoj haljini na tanke bretele, dok je dekolte naglasila upečatljivim srebrnim nakitom.
Kim Kardashian i North West - 1 Foto: Profimedia
Kim Kardashian i North West - 2 Foto: Profimedia
Njezina kći North, koja je tek zakoračila u tinejdžerske godine, šokirala je izgledom – mnogi komentiraju kako je već prerasla svoju mamu i izgleda puno starije od svojih 12 godina.
Kim Kardashian i North West - 4 Foto: Profimedia
North je odabrala odvažnu kombinaciju: mini suknju s volanima, crni korzet i masivne crne čizme, a pažnju je posebno privukla i njezina duga tirkizno-plava kosa. Uz outfit je uskladila crnu torbicu u obliku srca i nakit, čime je pokazala da itekako ima vlastiti modni stil.
Kim Kardashian i North West - 3 Foto: Profimedia
Kim Kardashian Foto: Profimedia
Podsjetimo, Kim je North dobila s bivšim suprugom Kanyeom Westom. Osim North, zajedno su dobili još troje djece, Chicago, Sainta i Psalma.
Kim Kardashian s djecom - 5 Foto: Kim Kardashian/Instagram
Kim Kardashian s djecom - 3 Foto: Kim Kardashian/Instagram
