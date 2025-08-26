Znate li čija je ovo kći? Tek joj je 12 godina, a zasjenila je majku u izlasku

Kim Kardashian i North West u izlasku u Rimu privukle su pozornost fotografa, svi su gledali u 12-godišnju North.

Kim Kardashian ponovno je privukla sve poglede dok je uživala u večernjem izlasku u Rimu, no ovaj put pažnju joj je ukrala njezina 12-godišnja kći North West.

Na fotografijama s večere u poznatom rimskom restoranu, Kim je zablistala u izazovnoj crnoj satenskoj haljini na tanke bretele, dok je dekolte naglasila upečatljivim srebrnim nakitom.

Kim Kardashian i North West - 1 Foto: Profimedia

Kim Kardashian i North West - 2 Foto: Profimedia

Njezina kći North, koja je tek zakoračila u tinejdžerske godine, šokirala je izgledom – mnogi komentiraju kako je već prerasla svoju mamu i izgleda puno starije od svojih 12 godina.

Kim Kardashian i North West - 4 Foto: Profimedia

North je odabrala odvažnu kombinaciju: mini suknju s volanima, crni korzet i masivne crne čizme, a pažnju je posebno privukla i njezina duga tirkizno-plava kosa. Uz outfit je uskladila crnu torbicu u obliku srca i nakit, čime je pokazala da itekako ima vlastiti modni stil.

Je li ovaj outfit pretjeran za 12-godišnjakinju? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Kim Kardashian i North West - 3 Foto: Profimedia

Kim Kardashian Foto: Profimedia

Podsjetimo, Kim je North dobila s bivšim suprugom Kanyeom Westom. Osim North, zajedno su dobili još troje djece, Chicago, Sainta i Psalma.

Kim Kardashian s djecom - 5 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Kim Kardashian s djecom - 3 Foto: Kim Kardashian/Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Isklesana tijela Beckhama i njegova sina u minijaturnim gaćicama užarila internet

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Mlada nogometna zvijezda potvrdila vezu sa 7 godina starijom djevojkom