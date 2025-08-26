Mlada nogometna zvijezda potvrdila vezu sa 7 godina starijom djevojkom

Lamine Yamal potvrdio je vezu s novom djevojkom Nicki Nicole koja je od njega starija sedam godina.

Španjolski nogometaš Lamine Yamal službeno je potvrdio vezu s latino glazbenom zvijezdom Nicki Nicole dirljivom objavom na Instagramu.

18-godišnji Yamal i 25-godišnja Nicole pozirali su ispred njezine rođendanske torte.

Nicki Nicole i Lamine Yamal Foto: Instagram

Njihova veza postala je tema medijskih špekulacija nakon što je Nicole viđena na Yamalovoj proslavi njegova 18. rođendana prošlog mjeseca.

Nicki Nicole - 4 Foto: Instagram

Nicki Nicole - 2 Foto: Instagram

Nicki Nicole - 5 Foto: Instagram

Tko je Nicki Nicole?

Nicki Nicole, pravim imenom Nicole Denise Cucco, argentinska je pjevačica, reperica i kantautorica, rođena 25. kolovoza 2000. u gradu Rosario, Argentina. Postala je poznata 2019. godine s hitom Wapo Traketero, a od tada je izgradila uspješnu glazbenu karijeru spajajući trap, R&B i reggaeton.

Nicki Nicole - 7 Foto: Instagram

Izdala je nekoliko albuma, uključujući Recuerdos (2019.), Parte de Mí (2021.), Alma (2023.) i Naiki (2024.), koji su je učinili jednim od najistaknutijih latino izvođača.

Lamine Yamal - 1 Foto: Lamine YamalLamine Yamal/Instagram

Na Laminovom 18. rođendanu prisustvovalo je oko 200 gostiju, pozvao je suigrače, brojne poznate i slavne osobe, ali i osobe patuljastog rasta kako bi zabavljale goste. To je šokiralo javnost, izbio je velik skandal u Španjolskoj, a razne udruge najavile su podizanje tužbe protiv Yamala.

Lamine Yamal Foto: Afp

Lamine Yamal - 10 Foto: Lamine YamalLamine Yamal/Instagram

Lamine Yamal - 11 Foto: Lamine YamalLamine Yamal/Instagram

A početkom mjeseca šuškalo se da je mladić u ljubavnom trokutu. Tko je druga žena o kojoj se pisalo čitajte OVDJE.

Prije toga šuškalo se da je zaveo 12 godina stariju Fati Vazquez, koja kreira sadržaj za odrasle na OnlyFansu.

