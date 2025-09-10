Objava od milijun lajkova! Modrić podijelio obiteljske fotke sa skromne rođendanske fešte

Luka Modrić proslavio je rođendan sa svojom obitelji, a dašak atmosfere s proslave podijelio je na društvenim mrežama.

Luka Modrić zakoračio je u novo desetljeće života i pokazao kako izgleda savršena, topla i emotivna proslava velikog 40. rođendana.

Legendarni kapetan hrvatske reprezentacije objavio je nekoliko fotografija sa slavlja, koje je prošlo u intimnom, obiteljskom tonu.

U prvom planu – osmijeh, baloni u obliku broja 40, elegantni zlatni detalji i torta ukrašena bobičastim voćem, a iza njega najvažniji ljudi u njegovu životu: supruga Vanja i njihovo troje djece. Čitava atmosfera odiše ljubavlju, jednostavnošću i zahvalnošću.

"Godine su samo broj", napisao je Luka u opisu objave.

Luka Modrić Foto: Instagram

Fanovi su se odmah oglasili u komentarima – čestitke su se nizale iz svih krajeva svijeta, a objava je u samo nekoliko sati skupila milijun lajkova.

Luka Modrić s obitelji - 6 Foto: Luka Modrić/Instagram

''Sretan rođendan, prijatelju'', ''U tvom slučaju je stvarno tako s godinama'', ''Najbolji na svijetu'', ''Legendo, sve najbolje'', ''Volim njegovu jednostavnost'', ''Uvijek skroman'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

Luka Modrić Foto: Vlado Kos / CROPIX

