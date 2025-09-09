Luka Modrić proslavio svoj 40. rođendan, javio mu se i Thompson!

Tim Marka Perkovića Thompsona putem društvenih mreža je čestitao rođendan Luki Modriću, koji je navršio 40 godina.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proslavio je svoj 40. rođendan.

Najbolji hrvatski nogometaš svih vremena nakon pobjede nad Crnom Gorom cijeli dan je dobivao čestitke, što od svojih bivših kolega i trenera, što i od drugih poznatih Hrvata.

Galerija 26 26 26 26 26

Rođendansku čestitku igraču Milana uputio je i tim Marka Perkovića Thompsona. Na Facebooku Thompsonov tim je objavio pjesmu "Uvijek vjerni" uz opis "Sretan rođendan kapetane".

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!

Modrić je u ranijim intervjuima isticao Thompsona kao jednog od izvođača koje rado sluša.

"Slušam hrvatske pjesme. Nabrojit ću ti izvođače koje u posljednje vrijeme slušam", izjavio je Modrić u razgovoru s jednim jutjuberom kada se opraštao od Real Madrida, istaknuvši Thompsona i grupu Crvena jabuka.

Zašto je Modrićeva kći Ema dobila ovacije nakon utakmice, pročitajte OVDJE.

Ovoga ljeta se susreo s Ivanom Rakitićem, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Supruga našeg influencera progovorila o najtežem putovanju: "Ako bi vas stavili u kavez..."

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Crveni kožnjak bio je adut glazbene zvijezde da zasjeni bolide Formule 1!

Pogledaji ovo inMagazin Naš bivši ministar ispričao nam je sve o 800 kilometara dugom hodočašću

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li je? Krhki prizori oskarovke zabrinuli su javnost