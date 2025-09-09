Luka Modrić proslavio svoj 40. rođendan, javio mu se i Thompson!

Tim Marka Perkovića Thompsona putem društvenih mreža je čestitao rođendan Luki Modriću, koji je navršio 40 godina.
Najbolji hrvatski nogometaš svih vremena nakon pobjede nad Crnom Gorom cijeli dan je dobivao čestitke, što od svojih bivših kolega i trenera, što i od drugih poznatih Hrvata.
Rođendansku čestitku igraču Milana uputio je i tim Marka Perkovića Thompsona. Na Facebooku Thompsonov tim je objavio pjesmu "Uvijek vjerni" uz opis "Sretan rođendan kapetane".
Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 2 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Modrić je u ranijim intervjuima isticao Thompsona kao jednog od izvođača koje rado sluša.
"Slušam hrvatske pjesme. Nabrojit ću ti izvođače koje u posljednje vrijeme slušam", izjavio je Modrić u razgovoru s jednim jutjuberom kada se opraštao od Real Madrida, istaknuvši Thompsona i grupu Crvena jabuka.
