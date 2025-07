Dirljiva poruka Luke Modrića povodom posebnog dana u njegovoj obitelji!

Luka Modrić čestitao je Vanji 43. rođendan emotivnom objavom, kojoj su se pridružili brojni pratitelji.

Supruga Luke Modrića, Vanja Modrić, napunila je 43 godine, a tim povodom Luka je podijelio obiteljsku fotografiju, na kojoj poziranju i njihova djeca - Ema, Ivano i Sofija.

"Sretan rođendan, mama. Volimo te", napisao je u opisu, a čestitkama su se brzo pridružili brojni obožavatelji.

Luka i Vanja upoznali su se dok je on bio mladi igrač Dinama, a ona zaposlena u menadžerskoj agenciji. Njihova veza započela je daleko od očiju javnosti, u vrijeme kada nitko nije mogao ni naslutiti da će upravo on jednog dana osvojiti Zlatnu loptu i voditi Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva.

Vjenčanje Luke i Vanje Modrić, 2011. godine Foto: Robert Anic/PIXSELL

Danas je Luka Modrić jedan od najcjenjenijih nogometaša na svijetu, legenda Real Madrida, vođa reprezentacije, osvajač najvažnijih trofeja u nogometu. No ono što ostaje jednako važan dio te priče jest obiteljska stabilnost koju mu pruža Vanja.

Vjenčanje Luke i Vanje Modrić, 2011. godine Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zajedno su izgradili život u kojem je obitelj na prvom mjestu. Imaju troje djece, sina Ivana te kćeri Emu i Sofiju, i iako ih rijetko viđamo u javnosti, poznato je koliko im je obiteljski život važan. Vanja nikad nije tražila pozornost medija, ali zna se koliko je bila ključna u Lukinu razvoju, i kao sportaša i kao čovjeka.

Luka Modrić s obitelji - 7 Foto: Luka Modrić/Instagram

Luka Modrić s obitelji - 5 Foto: Luka Modrić/Instagram

U svijetu slavnih, gdje veze često pucaju pod pritiskom, Luka i Vanja Modrić ostaju simbol postojanosti, povjerenja i istinske bliskosti. Njihova priča nije nastala kad su reflektori bili najjači, ona je počela puno prije toga i zbog toga traje.

Luka Modrić s obitelji Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell

