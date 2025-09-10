Simona objasnila zašto skriva svoju djecu: ''I egzorcist me blagoslovio u toj odluci''

Simona Mijoković otkrila je zašto ona i suprug nikad ne objavljuju fotografije svoje djece.

Simona Mijoković na svom profilu odgovorila je na pitanje koje joj pratitelji često postavljaju, a vezano je uz njenu djecu.

''Najčešća pitanja u inboxu često budu gdje su mi djeca? Zašto na mojim slikama nikada nisu viđena djeca? Iako sam o tome svjedočila više puta, ponovit ću za one koji su možda u neznanju. Moj muž i moja malenost odlučili smo svoju darovanu nam dječicu čuvati u tišini i skrovitosti. Djeca su uvijek sa mnom (samo kada sam bila u bolnici dolazili su mi u posjetu u Linzu)'', napisala je.

Simona Mijoković Foto: Facebook

''Puno sam o tome razgovarala i sa svećenicima, posebno onima koji me prate uz duhovnika, a posebno me blagoslovio u toj odluci i egzorcist pater Petar (koji mi je itekako rekao kako je 'eksponiranje slikama' na internetu malodobne djece i koji nisu još pod zaštitom svih sakramenta, jako opasno za njihov duh!). Naravno, svatko neka razluči u svojoj slobodi, kroz osobnu molitvu i s razgovor s bračnim drugom. Osobno se tome protivim, jer poznato mi je (osobno) kako internet može ostaviti loše posljedice na djecu i itekako ih odvući prema široj stazi. Da ne pišem koliko je pedofilije na internetu i koliko se iskorištavaju malodobna djeca i stavljaju ih se na različite stranice. Naravno da ništa u životu nije pouzdano, ali vjera je ta koja nas u konačnici čuva, vodi i nosi u Njegovo Presveto Srce. Ali zato možemo svu djecu svaki dan posvećivati i prikazivati Presvetom Srcu Isusovom. I svaki dan moliti da ih Krv Kristova čuva, štiti, blagoslovi i spasi!'', dodala je.

Ipak, o njima je otkrila poneki detalj.

''Joshua je krenuo u 2. razred, Amalia u 1. razred, Zvjezdanica je vrtiću, a Michael je sa mnom doma. I radosna sam zaista i blagoslovljena majka gledajući kako moja djeca od začeća rastu u posvećenju Presvetog Srca Isusova. Sve je dar i sve je milost da se ne bih hvalila; Samo se mogu hvaliti Križem Gospodina Isusa Krista! Blagoslovljena školska godina svim učenicima, roditeljima i učiteljima, neka vas Presveto Srce, blago i ponizno čuva i štiti u Ljubavi Vječnoj'', zaključila je.

Simona Mijoković i kći Gabriela Foto: Facebook

Simona Mijoković - 3 Foto: Simona Mijoković/Facebook

Simona Mijoković - 1 Foto: Facebook

Podsjetimo, Simona je od 2016. u braku sa Stanislavom Mijokovićem s kojim ima četvero djece.

Također, iz braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu.

Simona Mijoković i kći Gabriela Foto: Facebook

Nedavno je Simona u iskrenom svjedočanstvu vjere ispričala je nepoznate detalje iz turbulentnog života, više pročitajte OVDJE.

Simona Mijoković Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

