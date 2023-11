Simona prepričala što je doživjela u Međugorju: ''Bilo je ovo moje drugo ukazanje i sad je srce točno osjetilo kad je završilo''

Simona Mijoković s obitelji je provela par dana u Međugorju, a na društvenim mrežama je prepričala što je sve tamo doživjela.

Simona Mijoković na svom Facebook profilu podijelila je niz fotografija iz Međugorja, a zatim u opširnijem opisu otkrila i što joj se važno dogodilo tamo.

"Predivno Međugorje. Naše prvo (duže hodočašće) obiteljsko u Međugorje. Krenuli smo u četvrtak ujutro s Božjom milošću i providnosti iz Linza oko 10 sati ujutro. Prva postaja odmora bio je Zagreb. Nakon Zagreba ohrabrili smo se i direkt prema Međugorju krenuli. Bio je dugačak put (cca 1000 km), ali vjerujem da nas je Majka nosila i sve prepreke bile su uklonjene. U autu se slavilo Gospodina, pjevale pjesme Kraljici Mira sve dok nismo došli u Međugorje u 22 h , kad je Amalia Josipa ( 5 ) na sav glas povikala ugledajući brojne suvenirnice: 'Ajme mama koliko Gospa ovdje živi' gledajući u brojne kipove kraj ceste u suvenirnicama", započela je pa opisala što su radili tamo:

"Inače od svih Amalia Josipa na jedan poseban način ljubi Majku Mariju i s njom ima poseban odnos od svoje 1 godine kad je bila u Međugorju na ukazanju s nama. Nakon što smo se smjestili u kući kod predivne tete Mirjane Stanislave Vasilj - Zuccarini koja je napisala predivnu knjigu 'Gospin poziv iz Međugorja ' i koja je napravila predivnu kapelicu za nerođene svetog Šarbela. Svim srcem zahvali za nju i njeno predivno milosrđe prema nama".

Zatim je prepričala i što su radili drugi dan.

"Sljedeće jutro u petak išli smo prvo pozdraviti i pokloniti se našem Gospodinu Isusu u Crkvu , a onda mama ko mama ( ja ) išli smo kupiti suvenire za naše bližnje i dječicu. Došla je napokon moja draga sestra i prijateljica svih ovih godina moja draga Sandra i donijela nam ručak, prefinu pizzu i domaće bureke ispod peke. Kako je dan odmicao tako smo se počeli spremati za svetu ispovijed i svetu misu. Najljepši dio svakog dana. Najljepši dio mog života. Najljepši susret koji svaki čovjek ima. Susret sa Živim Bogom u svetoj Hostiji. Najveća molitva. Najveća snaga. Najveći mir. Najveća radost koju ti Bog daruje. Sveta misna žrtva! Nema većeg od toga, da ima Otac bi nam darovao", objasnila je Simona.

"Nakon svete mise našli smo se s Fra Mario Knezović i uputili na Radio Mir Međugorje. Fra Mario i moje malo srce dugo se dogovaralo za svjedočanstvo, ali uvijek kažem: "Ne kada mi hoćemo nego kada Otac daruje." Kad je sveta volja Božja onda se čuda događaju", dodala je.

U subotu su se odlučili malo razdvojiti pa je njezin suprug Stanislav otišao s dvoje djece i bakom Ružom u Široki Brijeg, a ona je s ostalih dvoje otišla na misu.

"U subotu je naša Sandra došla po Stanislava i baku Ružu koju smo uzeli s sobom iz Linza , jer njena najveća želja bila je doći u Međugorje. S njima su otišli Joshua i Zvjezdana u Široki Brijeg na izlet i poslušati svjedočanstvo o 66 ubijenih fratara. Svakako se radujem da će Providnost i meni darovati da dođem tamo opet s njima i poslušam. Dok su oni ostali u Širokom, Michael, Amalia Josipa i moja malenost uputili smo se na svetu misu i na klanjanje nakon svete mise pred Presvetim. Tu je sav moj Izvor, tu sunčam dušu pred Ljubljenim, a On me mijesi kao Lončar glinenu posudu kako On želi. Oduzima što treba uzeti. Daruje što želi darovati".

Nedjelja je za nju bila vrlo posebna.

"Sveta nedjelja započela je križnim putem mog muža i baka Ruže na Križevac. Muž je imao posebnu želju ići sam i prikazati zalutale mlade ... kad se vratio s svete mise i ispovjedi onda je došlo vrijeme i za moje srce i Kraljicu Mira. Otišla sam na Podbrdo i predala Majki sve boli i čežnje, sve što nosim u srcu da Ona Milosti puna zagovara za to. Vjerujem. Na Podbrdu dobili smo poziv da dođemo na ukazanje i brzo smo se baka Ruža, Michael i moje srce uputili prema Magnificatu. Ono što svim srcem mogu posvjedočiti je da ovo je bilo moje drugo ukazanje i sad je srce točno osjetilo kad je završilo. 'Glas 'mi u srcu rekao gotovo je, da se mogu ustati i ići", otkriva Simona.

Njezini prijatelji na Facebook profilu podržali su je u komentarima i uputili joj mnoštvo predivnih riječi.

