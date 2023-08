Simona Mijoković uz emotivnu fotografiju izrekla je tužnu ispovijest: ''Moje duboke krvave rane tad su presudile...''

Simona Mijoković hrvatskoj javnosti ostala je poznata kao supruga Ante Gotovca, a sada je progovorila o teškim trenucima života kada je mislila da će joj kći Gabriela, koju ima s Antom, biti jedino dijete u životu.

Simona Mijoković hrvatskoj je javnosti poznatija po prezimenu Gotovac kad je početkom 2000-ih godina bila udana za kontroverznog Antu Gotovca.

Gnjusni detalji razvratničkog života ovog bivšeg para mnogima su loše sjedali, a Simona je u jednom trenutku odlučila reći dosta i započeti nov i drugačiji život. S Antom ima jednu kći Gabrielu, a sada se na svom Facebooku obratila pratiteljima te podijelila tužne vijesti koje su joj doktori dugo govorili, a to je da više neće moći imati djece.

Međutim, Simona se u životu okrenula vjeri, a s novim suprugom sada ima četvoro djece.

“Dar Života, koje li je to Otajstvo biti nositeljica Života. Koja li je to Milost kada donosiš Život. Nakon Gabriele toliko puta sam se naslušala od doktora ‘nećeš više biti majka! Prihvati’. Najveće rane moga života, smrtni grijesi, lutanja, bezakonja tada su presudila da se zatvorim Životu. Duboke krvave rane moje prošlosti tada su presudile da nisam bila više otvorena Životu'', započela je Simona podulji opis uz fotografiju na kojoj na svom licu drži noge najmlađeg sinčića.

''Ali kada mi je Stvoritelj razbistrio pogled prije 11 godina i šest mjeseci, kada mi je Gospodar Života pokazao što znači otvorenost Životu, shvatila sam koliko se knez ovoga svijeta bori protiv Života. Otvorile su mi se ne samo tjelesne oči nego one duhovne! Shvatila sam koliko je kultura smrti zastupana u svijetu. Koliko ranjenih, zarobljenih dušica luta i bori se protiv Stvoritelja u nerođenom djetetu. Koliko se duša u strahu zatvaraju najvećoj milosti – biti Majka, biti Tata = biti roditelji. Michael je moje peto zemaljsko dijete. Navješten u moje srce na jednoj svetoj misi 17. ožujka 2021. za oca Lorenza. Ali nije samo on navješten nego je kroz njega dano mi obećanje da će svaka moja krvava rana biti zacijeljena. Da će moje svjedočanstvo života dobiti puninu.

Da s Michaelom (ZA)počinje ono za što me pripremao svih ovih godina, za što se moje srce u dubokoj molitvi priprema svjedočiti! Za Život. Za Nerođene. Na slavu i hvalu Jedinog Stvoritelja. Jedinog Darivatelja i Jedinog Gospodara Života. Za Živoga Boga koji život daruje”, napisala je Simona.

Podsjetimo, u ožujku ove godine Simona je rodila svoje peto dijete, sinčića Michaela, a osim njega sa suprugom Stanislavom Mijokovićem za kojeg se udala 2016. godine ima još troje djece, Joshuu, Amaliu i Zvjezdanu.

