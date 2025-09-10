Teški prizori obiteljske tuge: Unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od Gabi Novak

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održana je komemoracija za Gabi Novak.

Brojna poznata lica na komemoraciji za Gabi Novak odali su počast našoj glazbenoj divi koja nas je napustila prije mjesec dana.

Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

U prvim redovima sjedila je obitelj glazbenice - njezina unuka Lu Dedić i njezina majka, partnerica pokojnog Matije Dedića, Marina Scotti.

Neutješna obitelj nije mogla suspregnuti suze nakon velike obiteljske tragedije.

Podsjetimo, Matija Dedić je preminuo samo dva mjeseca prije svoje majke Gabi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nina Obuljen Koržinek, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Danijela Martinović, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Nikša Bratoš, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

