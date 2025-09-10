Teški prizori obiteljske tuge: Unuka Lu i snaha Marina oprostile su se od Gabi Novak

U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održana je komemoracija za Gabi Novak.
Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
U prvim redovima sjedila je obitelj glazbenice - njezina unuka Lu Dedić i njezina majka, partnerica pokojnog Matije Dedića, Marina Scotti.
Lu Dedić, Marina Scotti, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Lu Dedić, Marina Scotti, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Neutješna obitelj nije mogla suspregnuti suze nakon velike obiteljske tragedije.
Lu Dedić, Marina Scotti, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Podsjetimo, Matija Dedić je preminuo samo dva mjeseca prije svoje majke Gabi. Više o tome pročitajte OVDJE.
Nina Obuljen Koržinek, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Danijela Martinović, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Nikša Bratoš, Komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Gabi Novak, Arsen Dedić, Matija Dedić Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
