Uzavrele strasti zvijezde Reala i djevojke na plaži, uhvaćeni u nezgodnoj poziciji

Jude Bellingham s djevojkom Ashlyn Castro nalazi se na Sardiniji, gdje se nisu mogli suzdržati od izljeva nježnosti.

Jude Bellingham iskoristio je reprezentacijsku stanku za odmor u Italiji. Dvadesetdvogodišnji nogometaš otputovao je na Sardiniju s djevojkom Ashlyn Castro kako bi iskoristio slobodno vrijeme za liječenje ozlijeđenog ramena, a ujedno je dao mnogo materijala fotografima.

Par je uhvaćen u opuštenom raspoloženju, izmjenjujući nježnosti i uživajući u talijanskom suncu, daleko od nogometnih terena i glamura modne industrije.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 4 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 3 Foto: Profimedia

Jude Bellingham i Ashlyn Castro - 5 Foto: Profimedia

Fotografije prikazuju Bellinghama i Castro kako provode vrijeme na luksuznim ležaljkama uz more, razmjenjuju zagrljaje i poljupce te zajedno snimaju selfieje. Jedna pozicija bila je pomalo intrigirajuća zbog pozicije u kojoj je bila manekenka, no prema pisanju svjetskih medija, u pitanju je samo traženje izgubljene naušnice.

Jude Bellingham Foto: Profimedia

Jude Bellingham s djevojkom - 4 Foto: Profimedia

Jude Bellingham s djevojkom - 1 Foto: Profimedia

Ashlyn je zasjala u plavom bikiniju i kratkim hlačicama od trapera, a Jude je pokazao svoju sportsku formu u crnim kupaćim boksericama.

Mladi veznjak Real Madrida, koji je već u 21. godini postao jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice, rijetko dijeli privatne trenutke, no paparazzi fotografije s odmora otkrivaju kako u društvu Ashlyn Castro uživa u svakom trenutku slobodnog vremena. Ashlyn je svojim izgledom dodatno začinila romantičnu atmosferu na sardinijskoj plaži.

