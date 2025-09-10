Kako je nezaboravna uloga u Forrest Gumpu promijenila život ovog glumca? Priča je vrijedna svake hvale

Gary Sinise, nezaboravni poručnik Dan iz filma Forrest Gump, od holivudske slave okrenuo se humanitarnom radu i kroz zakladu osnovanu 2011. pomaže veteranima i njihovim obiteljima.

Gary Sinise, nagrađivani glumac kojeg publika najviše pamti po ulozi poručnika Dana Taylora u filmu Forrest Gump, 2011. godine osnovao je ''Gary Sinise zakladu'' posvećenu pomaganju američkim veteranima, ranjenim vojnicima, obiteljima poginulih i pripadnicima hitnih službi.

"Možda me poznajete kao glumca, ali moj životni rad je odati počast i podržati naše veterane, pripadnike hitnih službi, ranjene heroje, obitelji poginulih i one koji nose nevidljive rane. Pokrenuo sam Gary Sinise zakladu kako bih proširio tu misiju. Nadam se da ćete mi se pridružiti na ovom putu'', stoji na stranicama zaklade.

Gary Sinise - 1 Foto: Profimedia

Njegova glumačka karijera obilježena je najvišim priznanjima – osvojio je Emmy, Zlatni globus i zaradio nominaciju za Oscara, a filmska ostvarenja poput Apollo 13, Ransom i The Green Mile dodatno su učvrstila njegov status u Hollywoodu. Publika ga je godinama pratila i u seriji CSI: NY, gdje je glumio čak devet sezona.

No uloga koja mu je promijenila život bila je ona u Forrestu Gumpu. Sinise je u kultnom filmu iz 1994. utjelovio poručnika Dana Taylora, ratnog veterana koji je u Vijetnamu ostao bez obje noge i kasnije se suočio s traumom, ogorčenošću i borbom za smisao. Upravo je ta uloga ostavila dubok trag i na samog glumca, jer ga je usmjerila prema životnoj misiji pomaganja stvarnim veteranima.

Gary Sinise u filmu ''Forrest Gump'' Foto: Profimedia

"Moja uloga u Forestu Gumpu promijenila mi je život na načine koje nisam mogao ni zamisliti", priznao je Sinise svojedobno dok se osvrtao na karijeru.

Njegovo djelovanje izvan filmskog seta ubrzo je zasjenilo glumačke uspjehe. Počelo je podrškom veteranima Vijetnamskog rata, a preraslo u misiju života – zabavljati vojnike, graditi memorijale i kroz zakladu pružati pomoć braniteljima i njihovim obiteljima. Upravo mu je taj angažman donio i jedno od najvećih američkih priznanja – Predsjedničku medalju građana, čime je postao tek treći glumac u povijesti koji je dobio tu čast.

Gary Sinise - 7 Foto: Profimedia

Gary Sinise Foto: Profimedia

Zaklada se od samog početka fokusirala na konkretne projekte i pomoć onima kojima je najpotrebnija. Grade posebne kuće za teško ranjene veterane, pokreću programe podrške mentalnom zdravlju, osiguravaju opremu i edukaciju za vatrogasce i policiju, a organiziraju i događaje za obitelji koje su izgubile svoje najmilije.

Gary Sinise - zaklada Foto: Profimedia

Gary Sinise - zaklada Foto: Profimedia

Gary Sinise - zaklada Foto: Profimedia

Veliki uspjeh ostvario je i bend ''The Lt. Dan Band'', koji nastupa diljem zemlje za vojnike, veterane i njihove obitelji, dok kroz ''GSF Podcast'' dijeli priče heroja i članova njihovih obitelji.

Gary Sinise Foto: Profimedia

Gary Sinise Foto: Profimedia

Svoj rad i životnu misiju opisao je i u knjizi "Grateful American: A Journey from Self to Service", koja je dodatno inspirirala tisuće ljudi diljem svijeta.

Prošle godine suočio se s teškom obiteljskom tragedijom. Njegov sin Mac Sinise preminuo je u dobi od 33 godine, nakon višegodišnje borbe s rijetkim rakom kostiju.

"Kao i svaka obitelj koja doživljava takav gubitak, slomljena smo srca i snalazili smo se kako smo mogli. Kao roditeljima, jako je teško izgubiti dijete. Moje je srce sa svima koji su pretrpjeli sličan gubitak i sa svima koji su izgubili voljenu osobu", napisao je Gary na stranici svoje zaklade svojedobno.

Gary Sinise - 12 Foto: Profimedia

Inače, Sinise je sina Maca dobio sa suprugom i također glumicom Moirom Harris, s kojom je u braku od 1981. godine, a zajedno imaju još kćeri Sophie i Elle.

