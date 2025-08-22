Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj

Novi videi Stjepana Hausera su neke njegove fanove potaknuli na pitanje zašto je bos.

Stjepan Hauser očarao je mnoge još dok je bio član dua 2Cellos, no mnogi ne znaju kako je ovaj 39-godišnji Istrijan još za vrijeme svojih studentskih dana nastupao pred tadašnjim princem od Walesa, danas kraljem Charlesom.

Naš poznati violončelist proteklih 15 godina nastupa diljem svijeta, a proteklih nekoliko dana bio je u Veneciji. Na svojim društvenim mrežama Hauser je objavio dva videa sa stanovitom kolegicom violončelisticom Giulijom gdje joj pjeva dok se voze po kanalima bos.

I dok njegovi pratitelji hvale ova dva romantična dueta, mnogi će se upitati zašto je bio bos dok se vozio u gondoli, no oni koji već dulje vrijeme prate njegov rad, poručit će kako on već duže vrijeme svira bez cipela.

Stjepan Hauser - 2 Foto: Instagram Screenshot

Stjepan Hauser - 1 Foto: Instagram Screenshot

Stjepan Hauser - 6 Foto: Instagram Screenshot

Stjepan Hauser - 5 Foto: Instagram

Stjepan Hauser - 8 Foto: Instagram

"Prvi put je bilo slučajno, ali kad sam vidio koliko je ljudima zanimljivo nastavio sam, tako da je vremenom postalo osobni znak. Kad sviraš bos, ne moraš da razmišljaš o usklađivanju cipela i čarapa s odjećom, a zemlja pod nogama donosi oslobađajući osjećaj", ispričao je jednom prilikom, dodavši kako ponekad sviranje bosih nogu zna biti naporno.

"Snimanja mogu biti vrlo naporna, uvjeti teški, ti si preumoran, padne ti imunitet. Začas se prehladiš i dobiješ temperaturu, ali sve za umjetnost", zaključio je jedan od naših najuspješnijih violončelista.

