Naša plesačica u badiću pokazala tijelo nakon poroda: "Izgledam bolje nego prije pet godina"

Paula Jeričević Tonković oduševila je fotkom u bikiniju kojom je poslala poruku podrške mamama koje se teško nose s promjenama nakon poroda.

Plesačica Paula Jeričević Tonković (30) u ožujku je postala mama dječaka Jadrana, a iako na društvenim mrežama često dijeli obiteljske trenutke sa suprugom Filipom i sinčićem, povremeno se otvori i o vlastitom oporavku nakon poroda.

Ovoga puta oduševila je fotografijom u bikiniju, kojom je željela pružiti podršku ženama koje se možda teško nose s fizičkim promjenama nakon trudnoće.

Pogledaji ovo Celebrity Najnovije fotke pjevačice s plaže izazvale raspravu: ''Pa što! Žena nije lutka!''

"Nisam opterećena izgledom, ne tražim komplimente samo sam stvarno sretna da samoj sebi izgledam bolje nego prije pet godina. Prvi put u životu imam neke naznake oblina i baš sam si sretna! Eto, samo mala podrška friškim mamama koje se možda ne osjećaju najbolje. Dajte vremenu vremena", napisala je Paula, uz šalu kako je na fotografiji stisnula trbušne mišiće da bi više došli do izražaja.

Ubrzo su stigli i brojni komentari pratitelja.

"Divno izgledaš, ali meni si u svim oblicima odlična", "Drago mi je zbog tebe", "Imaš bolje tijelo od mene koja nisam rodila", "Prezgodna si", samo su neki od komplimenata upućenih poznatoj plesačici.

Paula Tonković - 1 Foto: Paula Tonković/Instagram

Paula Tonković - 3 Foto: Instagram

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?

Paula je tijekom cijele trudnoće nastavila plesati, a više o tome pročitajte OVDJE.

Paula Tonković - 2 Foto: Instagram

Paula Jeričević Tonković - 5 Foto: Instagram

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Moćna pojava glumice čija je ispovijest potresla regiju, blistala je u Sarajevu!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije

Pogledaji ovo Preporuke Show Meghan Markle vraća se unatoč svim ismijavanjima, poznat je novi datum