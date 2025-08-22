Najnovije fotke pjevačice s plaže izazvale raspravu: ''Pa što! Žena nije lutka!''

Shakira je na plaži u Meksiku snimljena u potpunom prirodnom izdanju, bez imalo filtera, a komentari na X-u podijelili su se između hvale njezine prirodnosti i primjedbi da su je stigle godine.

Shakira, bezvremenska ljepotica i jedna od najatraktivnijih žena svijeta, uhvaćena je objektivima paparazza dok se odmarala na plaži u Meksiku.

U metalik ružičastom bikiniju s resicama pjevačica je opušteno šetala, meditirala na pijesku i uživala daleko od pozornice.

Shakira - 10 Foto: Profimedia

Shakira - 6 Foto: Profimedia

Fotografije su ubrzo obišle društvene mreže, a na X-u su se pojavili brojni komentari. Dok jedni hvale Shakirinu prirodnu ljepotu i energiju, drugi ističu kako se na snimcima bez filtera vidi da su i nju stigle godine te da joj je vidljiv celulit.

La señora shakira se encuentra en la playa ya se le notan los años a la shakiabuela #Shakira#Noticias pic.twitter.com/SHQYhWhsDD — karolg (@JoseMan28427478) August 21, 2025

La señora shakira se encuentra en la playa ya se le notan los años a la shakiabuela #Shakira#Noticias pic.twitter.com/SHQYhWhsDD — karolg (@JoseMan28427478) August 21, 2025

"Ovo je njezino tijelo bez filtera", "Gospođa Shakira je na plaži, već joj se vide godine", "Bez filtera, ali i dalje prekrasna. Prirodna Shakira > Instagram Shakira", "Stigle su godine, ali ona je i dalje kraljica", Ima celulit? Pa što, stvarna je žena, nije lutka", samo su neki od komentara.

Shakira - 8 Foto: Profimedia

Shakira - 5 Foto: Profimedia

Shakira - 3 Foto: Profimedia

Shakira - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Gabi Novak pokopana u krugu obitelji, sada počiva uz svoje najmilije

Unatoč kritikama, većina fanova naglašava da Shakira i dalje izgleda fantastično te da upravo njezina prirodnost i iskrenost osvajaju simpatije širom svijeta.

Shakira Foto: Instagram

Shakira - 4 Foto: Profimedia

Kao majka dvoje djece i vlasnica jedne od najuspješnijih glazbenih karijera, pokazala je da može izgledati moćno i bez glamurozne scenografije i filtera.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity 24 godine ljubavi! Dino Rađa objavio neviđenu fotku vjenčanja s Viktorijom

Zbog prizora Shakire bez šminke fanovi su imali samo jedno pitanje, više pogledajte OVDJE.

OVDJE pogledajte viralni trenutak kada se Shakira poskliznula na bini.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Moćna pojava glumice čija je ispovijest potresla regiju, blistala je u Sarajevu!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije

Pogledaji ovo Celebrity Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?