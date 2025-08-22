24 godine ljubavi! Dino Rađa objavio neviđenu fotku vjenčanja s Viktorijom

Dino i Viktorija Rađa zajedno su u braku 24 godine, a tim se povodom na Instagramu pohvalio fotografijom s njihova vjenčanja.

Dino Rađa (58) i njegova supruga Viktorija (48) proslavili su 24 godine braka, a tim se povodom legendarni košarkaš prisjetio posebnog dana u objavi na Instagramu.

"24 i dalje traje - volim te", napisao je ispod objave zajedničke fotografije s vjenčanja.

Svoje sudbonosno "da" izrekli su na moru. Viktorija je tada nosila kratku bijelu haljinu i u rukama držala veliki cvijet, dok je Dino bio odjeven u bijelu košulju i hlače.

Vjenčanje se održalo u kolovozu 2001. godine na jahti "Duje" usidrenoj uz Korčulu, a Dinin kum bio je Petar Grašo. Nakon ceremonije mladenci su u svadbenim odijelima skočili u more.

Dino i Viktorija danas su roditelji dvojice sinova, Roka (22) i Nike (17), dok Dino iz prvog braka s bivšom košarkašicom Željanom ima još sina Duju (28).

