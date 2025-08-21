Prema istinitoj tragediji: Jeste li i vi lili suze na priču o psu Hachiku?

Vjerni pas Hachiko desetljećima je simbol odanosti i ljubavi životinje prema svom čovjeku, dirnuvši mnoge u Japanu.

Nije tajna da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Četveronožni ljubimac bezuvjetno je vjeran svojem vlasniku, fotografije tužnih ljubimaca nakon odlaska vlasnika mnogima slamaju srca.

Jedna od od najpoznatijih i najdirljivijih istinitih priča o ljubavi i odanosti psa prema vlasniku koja desetljećima inspirira dolazi iz Japana. Hachiko, pas akita inu pasmine, rođen je 1923. godine, a ubrzo ga je udomio profesor agronomije Hidesaburo Ueno sa Sveučilišta u Tokiju. Pas i čovjek postali su nerazdvojni, a Hachiko je svakog dana pratio svog vlasnika do željezničke stanice Shibuya i čekao ga da se vrati s posla.

Tragedija se dogodila u svibnju 1925. godine, kada je profesor Ueno preminuo na poslu te se više nikad nije vratio na stanicu Shibuya. Voljeni Hachiko nije vjerovao u nagli odlazak svog vlasnika te se nastavio vraćati na Shibuyu svakog dana, točno u isto vrijeme kako bi mogao vidjeti svog gospodara.

Njegova odanost dirnula je cijeli Japan. Ljudi koji su svakodnevno viđali psa počeli su mu donositi hranu i vodu, a mediji su ubrzo počeli pisati o njemu. Hachiko je postao simbol vjernosti, ljubavi i predanosti, a do svoje smrti 1935. godine nastavio se dolaziti i čekati profesora Uena.

U čast Hachiku, 1934. godine podignut je brončani kip ispred stanice Shibuya, mjesto koje i danas posjećuju tisuće turista i lokalaca. Danas je kip jedan od najpoznatijih simbola Tokija i često je mjesto sastajanja.

Priča o vjernom Hachiku prenosi se kroz nekoliko generacija i ponovno prepričava, a najpoznatija adaptacija je objavljena 2009. s Richardom Gereom u glavnoj ulozi.

Hachiko je postao više od psa. Njegova priča simbolizira bezuvjetnu ljubav i vjernost koju ljudi rijetko dožive, a gotovo stoljeće nakon njegove smrti, on ostaje legenda Japana i cijelog svijeta.

