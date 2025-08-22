To je on?! Ovako danas izgleda nekad markantni ljepotan na čiji su šarm padale poznate žene

Nakon zadnjeg projekta 2022. godine, Olivier Martinez se povukao iz svijeta glume, a mnogi se ne mogu načuditi koliko se promijenio.

Prije samo desetak godina, na šarm francuskog glumca Oliviera Martineza padale su mnoge slavne žene. Uz Kylie Minogue bio je četiri godine i to u trenucima kada se borila protiv raka dojke. Bio je s Halle Berry dok se ona s bivšim partnerom borila za skrbništvo nad kćeri, a u trogodišnjem braku je dobio sina Macea, za čije skrbništvo su se natezali sedam godina.

Danas Martinez živi daleko od svijeta glamura. Rijetka pojavljivanja 59-godišnjaka otkrivaju, neprepoznatljivi imidž daleko od nekada visokog, tamnokosog i markantnog glumca.

Olivier Martinez - 1 Foto: Profimedia

Olivier Martinez - 2 Foto: Profimedia

Olivier Martinez - 3 Foto: Profimedia

Olivier Martinez - 9 Foto: Profimedia

Sada, kada ga fotografi ugledaju na ulicama Los Angelesa, Martinez ima sijedu kosu i izgleda vidno mršaviji, a samo rijetki će znati da je to glumac iz filmova "Tamna plima" i "Nevjerna".

Olivier Martinez - 7 Foto: Profimedia

Olivier Martinez - 6 Foto: Profimedia

Olivier Martinez - 7 Foto: Profimedia

Olivier Martinez - 5 Foto: Profimedia

Svoj posljednji projekt imao je 2022. godine u seriji "Loot", a od tada nije dobio nijednu novu ulogu. Od tada, Martinez se povukao iz svijeta filma, a ponekad ga se može vidjeti na školskim utakmicama 12-godišnjeg sina Macea.

Brak Berry i Martineza službeno je okončan prije dvije godine, no oskarovka je lani pokrenula novu pravnu bitku, tvrdeći kako pokušava izbjeći zajedničku terapiju za roditelje, tražeći od suda da ga prisili na sudjelovanje.

