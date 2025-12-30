Pretraži
sami hitovi

Od Abbe do Dine Dvornika: Ove pjesme obilježit će doček Nove godine našim poznatima!

Piše Dino Stošić/J.C., Danas @ 21:57 inMagazin komentari
In Magazin: Novogodišnje pjesme - 5 In Magazin: Novogodišnje pjesme - 5 Foto: Nova Studio

Najluđu noć u godini svakako će obilježiti lista puna dobrih pjesama. Uz vrckaste note i stihove mnogi će dočekati prve minute Nove godine. Bez kojih pjesama nema dočeka za naše poznate, zna naš Dino Stošić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Domaće zvijezde prisjetile se najluđih dočeka i onih koje bi najradije zaboravili!
''prva godina faksa...''
Domaće zvijezde prisjetile se najluđih dočeka i onih koje bi najradije zaboravili!
Endrina Muqaj, intervju nakon finala showa Masterchef
novo poglavlje života
Veliki intervju s Endrinom Muqaj, novom pobjednicom MasterChefa: ''Plače ti se, a suze ne izlaze!''
Od Abbe do Dine Dvornika: Ove pjesme obilježit će doček nove godine našim poznatima
sami hitovi
Od Abbe do Dine Dvornika: Ove pjesme obilježit će doček Nove godine našim poznatima!
Joško Gvardiol i Lu Mastrović u zajedničkom izlasku
pozirali skupa
Joško Gvardiol više ne skriva novu ljubav! S lijepom plavušom snimljen je u novom izlasku
Kviz o filmu ''Ben-Hur''
''ben-hur''
Koliko znaš o jednom od najnagrađivanijih filmova u povijesti kinematografije?
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Alen Vitasović podijelio fotografiju svoje djece na Facebooku
''Moja sreća i snaga''
Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke
Toksičan odnos Bridgitte Bardot i jedinog sina kojeg je imala
Šokirala izjavom
''Sretnija bih bila da sam rodila psa'': Francuska ikona nikad nije prihvatila jedinog sina
Severina seli u luksuznu vilu u Zagrebu
novi početak
Severina kupila vilu iz snova! Pogledajte novi, luksuzni dom pjevačice, cijena je bila paprena
Cristiano Ronaldo završio izgradnju svoje vile u Portugalu
dom za mirovinu?
Tek izgrađena Ronaldova vila vrijedna 30 milijuna funti pravo je arhitektonsko čudo!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Strava u Sukošanu: U kući pronađene dvije mrtve osobe
Stigle hitne službe
FOTO Zločin kod Zadra: U kući pronađena tijela oca i sina
Građani satima čekaju na red u centru grada na zamjenju kovanica kuna u eure
ogromna gužva
FOTO Građani satima čekaju na red, HNB demantirao glasine. Sutra rade još kraće!
Bugarska se priprema za euro uz mješavinu uzbuđenja i nepovjerenja
ako putujete
Pripremite se: Balkanska zemlja od 1. siječnja uvodi euro
show
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Severina seli u luksuznu vilu u Zagrebu
novi početak
Severina kupila vilu iz snova! Pogledajte novi, luksuzni dom pjevačice, cijena je bila paprena
Alen Vitasović podijelio fotografiju svoje djece na Facebooku
''Moja sreća i snaga''
Kako izgledaju djeca Alena Vitasovića? Glazbenik je podijelio njihove rijetke fotke
zdravlje
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Alarmantni rezultati nove studije
Liječnici upozoravaju: Sindrom nemirnih nogu možda je rani znak ozbiljne neurološke bolesti!
Ova navika gotovo utrostručuje rizik od najsmrtonosnijeg raka kože!
Novo istraživanje na oko 3.000 osoba
Ova navika gotovo utrostručuje rizik od najsmrtonosnijeg raka kože!
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta – donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Svi ih obožavaju
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta - donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
zabava
Koliko ste pratili u 2025.? Ovaj kviz otkriva koliko ste toga upamtili
Pokažite što znate!
Koliko ste pratili u 2025.? Ovaj kviz otkriva koliko ste toga upamtili
Napravila francusku za cijelu obitelj, a onda su vidjeli kako je priprema
Dosjetljivo
Napravila francusku za cijelu obitelj, a onda su vidjeli kako je priprema
Vlasnik vozila nasmijao ljude svojom registracijom! Sigurno znate nekog kome je ovo potrebno
Urnebesno
Vlasnik vozila nasmijao ljude svojom registracijom! Sigurno znate nekog kome je ovo potrebno
tech
Veliki zaokret u svemirskim lansiranjima: Kina uči padati kako bi mogla jeftinije i bolje letjeti
Odgovor na uspjeh SpaceX-a
Veliki zaokret u svemirskim lansiranjima: Kina uči padati kako bi mogla jeftinije i bolje letjeti
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Super pametan materijal
Kinezi su na pragu otkrića koje bi "stealth" tehnologiju moglo okrenuti naglavačke
Napravio je gadget budućnosti i pomislio da je novi Steve Jobs, ali realnost ga je brzo stigla
Pokazali mu palac dolje
Napravio je gadget budućnosti i pomislio da je novi Steve Jobs, ali realnost ga je brzo stigla
sport
Od Zlatne lopte do ratišta: Legenda uzela oružje u ruke zbog Rusije
Nevjerojatna priča
Na današnji dan osvojio Zlatnu loptu, a sad se bori protiv Rusije
Nuno Espirito Santo na pragu otkaza u West Hamu: Slaven Bilić visoko na listi zamjena
Užarena klupa
Sprema se otkaz u Premier ligi: Slavni klub tone, a uprava i navijači žele Slavena Bilića
Preminuo Enrique Collar, najdugovječniji kapetan Atletico Madrida
Počivao u miru
Tužna objava iz Madrida: "Preminula je jedna od naših najvećih legendi"
tv
MasterChef: Antonija Rittuper u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SLAŽETE LI SE?
Evo u što Antonija i dalje ne može vjerovati nakon izlaska iz MasterChefa!
MasterChef: ANKETA: Spala MasterChef kuharica na dva slova - tko će otići kući s peharom?
NAJBOLJI OD NAJBOLJIH!
ANKETA: Spala MasterChef kuharica na dva slova - tko će otići kući s peharom?
MasterChef: Večeras u finalu MasterChefa 2025. Endrina i Otto ulaze u najveći obračun sezone
NAPETO!
Večeras u finalu MasterChefa 2025. Endrina i Otto ulaze u najveći obračun sezone!
putovanja
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Važna poruka
Pleme koje je nakon 500 godina izašlo iz izolacije kako bi upozorilo ostatak svijeta na veliku opasnost
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Topi se u ustima
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
novac
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
milijuni eura razlike
Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica - pobijedio najskuplji MAN
U Rugvici stvaraju najveću komercijalnu zonu u zemlji. "Hrvatska ima jasan potencijal u outlet i value retailu"
pokrovitelj ingka grupa
U Rugvici stvaraju najveću komercijalnu zonu u zemlji. "Hrvatska ima jasan potencijal u outlet i value retailu"
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
rast globalne potrošnje
Jedna industrija u Europi cvjeta - ove godine dioničarima će isplatiti pet milijardi eura
lifestyle
Nina Badrić u pripijenoj crnoj dugoj haljini i raskošnoj bundi
WOW
Holivudski trenutak Nine Badrić: Pjevačica održala lekciju iz bezvremenske elegancije
Ponuda haljina na zimskom sniženju
IDEALNA PRILIKA
15 haljina sa sniženja koje se isplati dodati u ormar, najjeftinija je šest eura
Lejla Filipović u zelenoj kožnatoj suknji i elegantnom kaputu
Dva modna aduta
Lejla Filipović nosi genijalan kaput i zelenu suknju, a mi ne znamo što nam se više sviđa
sve
Petar Buljan iznenadio publiku u Areni Zagreb govorom o vjeri na Thompsonovu koncertu
''nemirno je srce naroda''
Neočekivan trenutak u Areni: Član Thompsonova benda prekinuo koncert i pozvao publiku na povratak Bogu
Od Zlatne lopte do ratišta: Legenda uzela oružje u ruke zbog Rusije
Nevjerojatna priča
Na današnji dan osvojio Zlatnu loptu, a sad se bori protiv Rusije
Nuno Espirito Santo na pragu otkaza u West Hamu: Slaven Bilić visoko na listi zamjena
Užarena klupa
Sprema se otkaz u Premier ligi: Slavni klub tone, a uprava i navijači žele Slavena Bilića
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene