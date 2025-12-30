Od Abbe do Dine Dvornika: Ove pjesme obilježit će doček Nove godine našim poznatima!

Najluđu noć u godini svakako će obilježiti lista puna dobrih pjesama. Uz vrckaste note i stihove mnogi će dočekati prve minute Nove godine. Bez kojih pjesama nema dočeka za naše poznate, zna naš Dino Stošić.

Bez obzira na to jeste li u društvu ili doma, uz obitelj, doček Nove godine ne prolazi bez dobrih pjesama. Onih koje zovu na ples i dobre trenutke.

''Iza ponoći'' od Elle, definitivno. Ta mi je nekako prigodna – iza ponoći i baš mi paše. Ali, doduše, ja za Novu godinu mogu slušati sve, stvarno nema neke pjesme bez koje ne mogu živjeti. Bilo koja glazba mi paše'', kaže Lorena Bućan.

In Magazin: Novogodišnje pjesme - 3 Foto: Nova Studio

''Aspirin'', ''Nikotin'', i ova mi je posebno ostala: ''Ni ledena, ni dosadna''. Toše – ono, topčina'', kaže Zsa Zsa.

''S obzirom na to da uvijek pjevam barem na ovom dječjem dočeku, znači ne može proći bez ''Aviona''. Ne može'', govori Domenica.

''Sretna Nova godina''… Pa onako, jako je plesna. I ona od Abbe mi je lijepa – ''Happy New Year''. Naš Dino Dvornik, jer to je Dino Dvornik, i ovaj Gobac – ono, uvijek je čagica. Uvijek me podsjeti na neke lijepe Božiće i lijepe Nove godine'', kaže Ana Uršula Najev.

In Magazin: Novogodišnje pjesme - 4 Foto: Nova Studio

Pogledaji ovo inMagazin Romansa Maje Šuput i Šime Eleza u petoj brzini: ''Kad mi frendice kažu nisi nikad spavala, a tek sad...''

Za neke doček ne prolazi bez onog poznatog, starog zvuka ili pjesme koja nosi posebnu poruku.

''Za to, braćo, pime ga, dok ne pukne zora“, tako je, da, da. I ''Hajde da ludujemo'', naravno'', dodaje Tajči.

In Magazin: Novogodišnje pjesme - 1 Foto: Nova Studio

''Hajde da ludujemo'', recimo. Pa kak’ ćeš bez ''Hajde da ludujemo''?'' misli i Maja Šuput.

''Znači, dočeci Nove godine… davno, još dok sam bio mlad, u djetinjstvu, bile su ono, tipa: ''Hej, carice, sretna Nova godina'', kaže Mijo Kevo.

''Duhovnu pjesmu koja ima strašno jaku energiju. Ne znam kako se zove, ali znam da, gdje god da idem, kad mi treba neki „push“ i motivacija, pustim si tu pjesmu. Evo, ne znam ni kako se zove, ali to bi mi bilo – da s tom pjesmom uđem u Novu godinu'', kaže Lana Jurčević.

In Magazin: Novogodišnje pjesme - 2 Foto: Nova Studio

Uz koju god pjesmu dočekali ponoć, želimo da u Novu godinu uđete uz drage ljude i prekrasne trenutke.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Joško Gvardiol više ne skriva novu ljubav! S lijepom plavušom snimljen je u novom izlasku

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prvi Božić u četvero! Livakovići pokazali kako izgleda blagdanska čarolija u njihovu domu

Pogledaji ovo Celebrity Novi bolan udarac za Kennedyjeve: Unuka slavnog predsjednika preminula nakon teške bolesti

Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić nakon bolnog priznanja donijela hrabru odluku: ''Kada ranjeno dijete ima dijete...''