Znate li čiji je ovo brat? Predivna sestra mu je najpoznatija plavuša na svijetu

Cameron i Margot Robbie viđeni su zajedno u zračnoj luci, istražili smo tko je brat jedne od najboljih glumica svijeta.
Cameron Robbie, mlađi brat oskarovke Margot Robbie, sve češće plijeni pažnju javnosti.
Nedavno je, zajedno s Margot, viđen na aerodromu u New Yorku. Slavni brat i sestra privukli su pozornost putnika i fotografa dok su opušteno prolazili kroz terminal, odjeveni u ležerne kombinacije. Margot je nosila traperice, crni top i oversized zelenu košulju, dok je Cameron izgled upotpunio sportskom trenirkom i kapom okrenutom unatrag. Njihov obiteljski odnos i opušteni stav dodatno su osvojili obožavatelje širom svijeta.
Margot Robbie i brat Cameron Robbie - 3 Foto: Profimedia
Margot Robbie i brat Cameron Robbie - 1 Foto: Profimedia
Tko je Cameron?
Najmlađi član obitelji Robbie rođen je u Australiji, gdje je odrastao uz tri starije sestre i brata – Anyu, Lachlana i Margot. Njihova majka, Sarie Kessler, fizioterapeutkinja je, dok je otac Doug Robbie bivši vlasnik plantaže šećerne trske. Nakon rastave roditelja, Cameron je većinu djetinjstva proveo s majkom, odrastajući na obiteljskoj farmi u Dalbyju, Queensland.
Cameron Robbie - 7 Foto: Instagram
Cameron Robbie - 1 Foto: Instagram
Poput slavne sestre, Cameron se okušao u zabavnoj industriji. Iako još uvijek nije dosegnuo razinu Margotine međunarodne slave, iza sebe već ima nekoliko manjih uloga u kratkim filmovima i televizijskim projektima, a povremeno se bavi i modelingom. Svojim pojavljivanjima i istančanim stilom polako gradi vlastiti prepoznatljiv imidž u javnosti.
Cameron Robbie - 3 Foto: Instagram
Cameron Robbie - 6 Foto: Instagram
Fotografije s njujorškog aerodroma jasno pokazuju koliko je Cameron Robbie blizak svojoj sestri, a javnost će zasigurno nastaviti pratiti svaki njegov sljedeći profesionalni i privatni korak.
Margot Robbie - 6 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 2 Foto: Profimedia
