Znate li čiji je ovo brat? Predivna sestra mu je najpoznatija plavuša na svijetu

Cameron i Margot Robbie viđeni su zajedno u zračnoj luci, istražili smo tko je brat jedne od najboljih glumica svijeta.

Cameron Robbie, mlađi brat oskarovke Margot Robbie, sve češće plijeni pažnju javnosti.

Nedavno je, zajedno s Margot, viđen na aerodromu u New Yorku. Slavni brat i sestra privukli su pozornost putnika i fotografa dok su opušteno prolazili kroz terminal, odjeveni u ležerne kombinacije. Margot je nosila traperice, crni top i oversized zelenu košulju, dok je Cameron izgled upotpunio sportskom trenirkom i kapom okrenutom unatrag. Njihov obiteljski odnos i opušteni stav dodatno su osvojili obožavatelje širom svijeta.

Margot Robbie i brat Cameron Robbie - 3 Foto: Profimedia

Margot Robbie i brat Cameron Robbie - 1 Foto: Profimedia

Tko je Cameron?

Najmlađi član obitelji Robbie rođen je u Australiji, gdje je odrastao uz tri starije sestre i brata – Anyu, Lachlana i Margot. Njihova majka, Sarie Kessler, fizioterapeutkinja je, dok je otac Doug Robbie bivši vlasnik plantaže šećerne trske. Nakon rastave roditelja, Cameron je većinu djetinjstva proveo s majkom, odrastajući na obiteljskoj farmi u Dalbyju, Queensland.

Cameron Robbie - 7 Foto: Instagram

Cameron Robbie - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity ''Kad ti striko zapjeva...'' Thompson na vjenčanju nećakinje izveo svoj veliki hit

Poput slavne sestre, Cameron se okušao u zabavnoj industriji. Iako još uvijek nije dosegnuo razinu Margotine međunarodne slave, iza sebe već ima nekoliko manjih uloga u kratkim filmovima i televizijskim projektima, a povremeno se bavi i modelingom. Svojim pojavljivanjima i istančanim stilom polako gradi vlastiti prepoznatljiv imidž u javnosti.

Cameron Robbie - 3 Foto: Instagram

Cameron Robbie - 6 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Svestranu glumicu opet gledamo u velikoj uspješnici Nove TV: ''Ivana i ja smo potpuno različite''

Fotografije s njujorškog aerodroma jasno pokazuju koliko je Cameron Robbie blizak svojoj sestri, a javnost će zasigurno nastaviti pratiti svaki njegov sljedeći profesionalni i privatni korak.

Margot Robbie - 6 Foto: Profimedia

Margot Robbie - 2 Foto: Profimedia

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Potvrđuju li ove fotke sva šuškanja? Tople poglede Šuput i Splićanina uhvatili su fotografi

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Prvi prizori Miše Kovača nakon dugo vremena! Splitska legenda zapjevala na fešti

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pogledajte prvi ples Thompsonove nećakinje i našeg plesača, ponosni stric sve je pratio iz prvog reda!