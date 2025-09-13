Omiljena slatkica šokirala izgledom, njen struk posebno je privukao poglede

Lily Collins šokirala je svojim izgledom u topiću i minici, viđena je na Calvin Klein modnoj reviji u New Yorku.

Hollywoodska glumica Lily Collins ponovno je privukla pažnju javnosti svojim modnim odabirom, ali ovaj put fokus nije bio samo na elegantnoj odjevnoj kombinaciji.

Na modnoj reviji Calvina Kleina u New Yorku, 35-godišnja zvijezda serije ''Emily in Paris'' pojavila se u svjetlucavom kompletu koji je naglasio njezinu figuru – posebno nevjerojatno uzak struk koji je izazvao mnoštvo komentara na društvenim mrežama.

Lily Collins - 2 Foto: Profimedia

Glumica je za ovu priliku odabrala bijeli šljokičasti crop top i usklađenu suknju do koljena, koje je upotpunila srebrnim sandalama na visoku potpeticu i minimalističkom torbicom. Kratka bob frizura i prirodan make-up zaokružili su sofisticirani look, no upravo je naglašena linija struka ono što su fotografi i fanovi prvo primijetili.

Lily Collins - 3 Foto: Profimedia

Lily Collins - 4 Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama odmah su se pojavili brojni komentari – dok jedni hvale njezin besprijekoran izgled i modnu hrabrost, drugi izražavaju zabrinutost za glumičino zdravlje, tvrdeći kako izgleda ''nerealno mršavo''.

Lily Collins - 5 Foto: Profimedia

"Lily… Pojedi nešto!", "Molim te, Lily, ozbiljno mislim – potraži pomoć", "Je li ona uvijek bila ovako mršava? Obično je ne viđam u kratkim topovima pa ne znam. Predivna je, ali nadam se da je dobro", "Previše mršava", "Neka joj netko da cheeseburger", "Imam osjećaj kao da će se prelomiti na pola – bez mržnje, samo šaljem ljubav", komentirali su obožavatelji.

Lily Collins - 2 Foto: Profimedia

Lily Collins - 1 Foto: Profimedia

Početkom ove godine Lily je postala majka, više pročitajte OVDJE.

