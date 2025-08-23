Smrt na setu u poznatom gradu na Jadranu zaustavila snimanje Netflixove hit-serije!

Netflix je privremeno obustavio snimanje pete sezone svoje hit serije "Emily u Parizu" zbog smrti pomoćnika redatelja od srčanog udara.

Snimanje pete sezone Netflixove hit serije "Emily u Parizu" obustavljeno je nakon smrti pomoćnika redatelja u Veneciji, samo nekoliko dana prije završetka snimanja.

47-godišnji Talijan srušio se na setu u hotelu u Veneciji, potvrdili su u petak gradski dužnosnici. Nije ga se moglo oživjeti, a vlasti pretpostavljaju da je doživio srčani udar.

Galerija 16 16 16 16 16

Emily u Parizu - 4 Foto: Profimedia

Emily u Parizu - 1 Foto: Profimedia

Emily u Parizu - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa

Trenutno nije poznato koliko će dugo produkcija biti na čekanju.

Iako se radnja serije "Emily u Parizu" odvija u francuskoj prijestolnici, neke epizode nove sezone snimaju se u Italiji, uključujući Rim i Veneciju. Snimanje u gradu laguni izvorno je trebalo trajati do ponedjeljka, nakon ranijeg snimanja u Rimu u svibnju. Netflix je rekao da će peta sezona premijerno biti prikazana neposredno prije Božića.

Emily u Parizu - 3 Foto: Profimedia

Emily u Parizu - 2 Foto: Screenshot

Emily u Parizu - 5 Foto: Profimedia

Emily u Parizu - 2 Foto: Profimedia

Prema izvješćima talijanskih medija, pomoćnik redatelja umro je dok se jedna od posljednjih scena snimala u jednom od najpoznatijih gradskih hotela, hotelu Danieli.

Prema izvješćima, preminuli je rodom iz Venecije i dugi je niz godina radio u međunarodnoj filmskoj industriji. Gradsko vijeće izrazilo je sućut njegovoj obitelji.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Tko je originalna glumica koja se krije za uloge sablasne djevojčice? Već s 15 godina udala se prvi put

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fotografi je prate u stopu! Friško razvedena pjevačica u badiću pokazala isklesano tijelo

Pogledaji ovo Nekad i sad Paparazzi nakon dugo vremena snimili glumicu zbog čijeg smo filma ronili suze

Pogledaji ovo Celebrity Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?