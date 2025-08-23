Pretraži
Srušio se u hotelu

Smrt na setu u poznatom gradu na Jadranu zaustavila snimanje Netflixove hit-serije!

Piše Hina, Danas @ 09:48 Celebrity komentari
Emily u Parizu - 2 Emily u Parizu - 2 Foto: Profimedia

Netflix je privremeno obustavio snimanje pete sezone svoje hit serije "Emily u Parizu" zbog smrti pomoćnika redatelja od srčanog udara.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Vedrana Rudan opisala iskustvo iz banke
"nemam snage"
Brutalno iskrena Vedrana Rudan otvorila dušu: "Gotovo sam nepokretna"
Obustavljeno snimanje "Emily u Parizu"
Srušio se u hotelu
Smrt na setu u poznatom gradu na Jadranu zaustavila snimanje Netflixove hit-serije!
Halid Bešlić hitno hospitaliziran
"želimo mu brz oporavak"
Halid Bešlić hitno hospitaliziran u bolnici nakon otkazivanja nastupa
Karijera Rachel McAdams nakon filma "Opasne djevojke"
na pauzi od posla
Paparazzi nakon dugo vremena snimili glumicu zbog čijeg smo filma ronili suze
Priča o životu Lise Loring, originalne Wednesday Addams
životne borbe iza slave
Tko je originalna glumica koja se krije za uloge sablasne djevojčice? Već s 15 godina udala se prvi put
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Stoja pokazala kako je uredila dvorište
Objavila fotografije!
Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj
Tko je Iva Krajnc Bagola koja je zablistala u Sarajevu?
vrlo je uspješna!
Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?
Ida Prester zaboravila godišnjicu braka, muž ju podsjetio dok su jeli ćevape
urnebes!
Naša voditeljica zaboravila godišnjicu braka, ovako ju je muž podsjetio: ''Kažem ja njemu...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Nevjerojatno otkriće: Liječnici izvukli nož iz tijela muškarca nakon osam godina
Nevjerojatno otkriće
Otišao na rendgen pluća, šokirao liječnike: Nisu mogli vjerovati što se nalazilo u njegovim prsima punih osam godina
Detalji teške prometne nesreće kod Karlovca: Policija traži svjedoke
TEŠKA NESREĆA
Pretjecao kolonu pa poginuo muškarac koji ga je izbjegavao: Traži ga policija, objavljeni detalji
Autobus s turistima iz Indije, Kine i Filipina prevrnuo se kod Buffala – spašavanje još traje
Strašna nesreća u SAD-u
Autobus na povratku iz poznatog turističkog odredišta sletio s ceste: Mnoštvo poginulih i ranjenih
show
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
Tko je Iva Krajnc Bagola koja je zablistala u Sarajevu?
vrlo je uspješna!
Tko je glumica u bordo haljini koja je pokorila crveni tepih u Sarajevu?
zdravlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
zabava
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
Hmm…
Prizor s Brača podigao prašinu na društvenim mrežama, a sve zbog registracije automobila
tech
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
Od rujna
Zbogom WhatsAppu i Telegramu: Svi ruski mobiteli i tableti morat će imati instaliranu ovu aplikaciju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
Na struju
Potražnja za ovim automobilima je nevjerojatna, a uskoro napokon stižu i u Europu
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
Budućnost postaje realnost
VW je korak bliže automobilu koji predstavlja prekretnicu na automobilskom tržištu
sport
Milan Badelj se vratio u Dinamo
BOBAN GA JE HTIO
Dinamo doveo viceprvaka svijeta s Hrvatskom! Vratio se na Maksimir
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
NEVJEROJATNO!
Stan Wawrinka doputovao na US Open, a onda je od organizatora doživio poniženje karijere
Transferi: "Hugo Guillamon iz Valencije potpisuje za Hajduk"
Zadnja godina ugovora
Hajduk napokon našao pojačanje za ključnu poziciju? Talijan tvrdi: "Potpisuje!"
tv
Daleki grad: Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
DALEKI GRAD
Bolje bi mu bilo da odmah sve prizna i spasi se na vrijeme
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
LEYLA
Leyla: Od kud se ona sada pojavila s informacijama koje ne bi trebala znati?
Daleki grad: Bijesna je i spremna na sve - što smjera?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Bijesna je i spremna na sve - što smjera?
putovanja
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Recept za najbolje uštipke
Sinjski, vrlički, hercegovački: Sve tajne slasti najboljih uštipaka
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Ljetna bučnica
Savršena! Recept za savijaču od tikvica i sira s gotovim korama
Hrvatska Mala Venecija gdje je?
Podijelilo mišljenja
Znate li gdje se nalazi hrvatska "Mala Venecija"? Pitanje koje je izazvalo pobunu u komentarima na našem portalu
novac
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
razlika sve manja
Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
jedna od najvećih
Nakon dvije i pol godine skrivanja Abramovičeva jahta opet plovi. Doznali smo gdje
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
spas u zadnji čas
Posrnuli prodavač nakita poslovanje u Americi prodao vlasniku Championa za više od 100 milijuna dolara
lifestyle
Lejla Filipović u haljini od 7,99 eura i sandalama s cvijetom
WOW!
Lejla Filipović: Haljina od osam eura kao dokaz da za fantastična izdanja ne treba potrošiti bogatstvo
Horoskopski znak koji će imati najbolju jesen 2025.
SLIJEDI IDILA
Blago vam se! Jedan horoskopski znak imat će jesen punu razloga za slavlje
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
Budite oprezni!
Najotrovnije biljke u Hrvatskoj: Ovih osam morate znati!
sve
Zašto Stjepan Hauser svira bosih nogu?
koji je razlog?
Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Fail
Kakav lapsus! Protuprosvjede u Srbiji obilježio urnebesan propust kod izjave
Kimberley Garner privukla paparazze na plaži u mini bikiniju
atraktivna plavuša
Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene