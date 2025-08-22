Fotografi je prate u stopu! Friško razvedena pjevačica u badiću pokazala isklesano tijelo

Katy Perry ovih dana uživa na odmoru, a budno oko fotografa zabilježilo je prizore s plaže.
Pjevačica se opustila na plaži u društvu prijatelja, a svojim izdanjem nije prošla nezapaženo. Odabrala je klasični crni bikini koji je naglasio njezinu isklesanu figuru, a izgled je zaokružila sunčanim naočalama i ležernom frizurom.
Katy Perry Foto: Profimedia
Dok je uživala u kupanju i druženju s isklesanim mladićima, fotografi su je pratili u stopu pa su prizori ubrzo obišli društvene mreže i medije.
Katy Perry i inače važi za jednu od onih zvijezda koje vole jednostavna i ležerna izdanja kada nisu na pozornici, a ovo izdanje s plaže još je jednom pokazalo da itekako zna spojiti opuštenost i dozu seksepila.
