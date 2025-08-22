Fotografi je prate u stopu! Friško razvedena pjevačica u badiću pokazala isklesano tijelo

Katy Perry ovih dana uživa na odmoru, a budno oko fotografa zabilježilo je prizore s plaže.

Svjetska glazbena zvijezda Katy Perry nakratko je napravila pauzu od svoje turneje i slobodno vrijeme odlučila provesti u sunčanom Miamiju.

Pjevačica se opustila na plaži u društvu prijatelja, a svojim izdanjem nije prošla nezapaženo. Odabrala je klasični crni bikini koji je naglasio njezinu isklesanu figuru, a izgled je zaokružila sunčanim naočalama i ležernom frizurom.

Katy Perry Foto: Profimedia

Dok je uživala u kupanju i druženju s isklesanim mladićima, fotografi su je pratili u stopu pa su prizori ubrzo obišli društvene mreže i medije.

Katy Perry Foto: Profimedia

Katy Perry Foto: Profimedia

Katy Perry i inače važi za jednu od onih zvijezda koje vole jednostavna i ležerna izdanja kada nisu na pozornici, a ovo izdanje s plaže još je jednom pokazalo da itekako zna spojiti opuštenost i dozu seksepila.

Katy Perry Foto: Profimedia

Katy Perry Foto: Profimedia

Nedavno je na turneji uzbjegla novu nesreću na pred tisućama ljudi. Više o tome pročitajte OVDJE.

Friško rastavljena pjevačica nedavno je večerom s bivšim kanadskim premijerom Justinom Trudeauom potaknula šuškanja o novoj ljubavi. Više saznajte OVDJE.

Orlando Bloom i Katy Perry u Dubrovniku - 9 Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

