Glumica čijoj se ljepoti divila cijela bivša država i u sedmom desetljeću očarala pojavom u Sarajevu

Anica Dobra pojavila se u Sarajevu na prestižnom filmsku festivalu.

Srpska glumica Anica Dobra nekada je bila simbol ljepote i žena koja je mamila uzdahe širom bivše Jugoslavije, a i danas, desetljećima kasnije, plijeni pažnju svojom elegancijom i šarmom.

Na Sarajevo Film Festivalu pojavila se u potpuno crnom izdanju – sako minimalističkog kroja kombinirala je s dugom šljokičastom suknjom i još jednom zablistala u izdanju koje dokazuje da istinski glamur nikada ne izlazi iz mode.

Anica Dobra Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Anica Dobra Foto: Antonio Balic / CROPIX

Ove godine publika je imala posebnu priliku vidjeti Anicu i na velikom platnu, u novom filmu Marka Naberšnika ''Bijelo se pere na devedeset'', u kojem igra jednu od glavnih uloga uz Leu Cok, Jurija Zrneca i Tjašu Železnik.

Anica Dobra Foto: Antonio Balic / CROPIX

Anica Dobra Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Najnovije fotke pjevačice s plaže izazvale raspravu: ''Pa što! Žena nije lutka!''

Kako vam se sviđa izdanje Anice Dobre? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Iza ove 62-godišnje glumice stoji bogata karijera. Dio tinejdžerskih godina provela je u Frankfurtu na Majni, gdje se i školovala, a po povratku u domovinu upisala je Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu, na kojem je diplomirala 1987. godine.

Galerija 7 7 7 7 7

Odigrala je uloge u brojnim kultnim ostvarenjima, kao što su "Već viđeno", "Balkan ekspres", "Kako je propao rokenrol", "Crni bombarder" i druga, a i dandanas slovi kao jedna od najseksepilnijih žena srpske kinematografije.

Anica Dobra Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Anica Dobra Foto: Damir Krajac / CROPIX

Anica je u braku s Miodragom Sovtićem dobila kćer Minu koja je od nje nasljedila i talent i ljepotu, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić otkazao koncert u Gradačcu zbog zdravlja: "U ovim trenucima..."

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Srpska pjevačica u tanga-suknji pokazala gole bokove i napravila kaos na ulici!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije

Pogledaji ovo Celebrity Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj