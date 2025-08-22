Halid Bešlić otkazao koncert u Gradačcu zbog zdravlja: "U ovim trenucima..."

Halid Bešlić otkazao je koncert u Gradačcu zbog zdravstvenih problema te ga sada čeka oporavak i rehabilitacija.

Halid Bešlić trebao je održati koncert u Gradačcu, no zbog zdravstvenih razloga nastup je otkazan. Iz Turističke zajednice Gradačca obavijestili su javnost kako pjevača čeka razdoblje oporavka i rehabilitacije.

"Nažalost, planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27.8.2025., otkazan je iz zdravstvenih razloga. Halid je primoran trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije", objavljeno je na Facebook stranici Visit Gradačac.

Halid Bešlić - 1 Foto: Dario Horvat

Njegov menadžment naglasio je da razumije razočaranje vjernih obožavatelja.

"Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike te obećava novo druženje u bliskoj budućnosti. U ovim trenucima svi zajedno želimo Halidu što brži i uspješniji oporavak te povratak na scenu i među publiku koju iskreno cijeni i voli", napisali su.

Halid Bešlić s unučadi - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Iako nije poznato s kojim se točno zdravstvenim poteškoćama trenutno suočava, javnost zna da Bešlić već godinama vodi borbu s raznim problemima. Još 2009. preživio je tešku prometnu nesreću u kojoj je izgubio oko i pretrpio ozbiljne ozljede pluća, nakon čega mu je ugrađen stent, a uz sve to boluje i od dijabetesa.

Halid Bešlić u Areni Varaždin - 2 Foto: PR

Halid bi 13. rujna trebao održati koncert u Splitu nakon 15 godina, a sve informacije pogledajte OVDJE.

