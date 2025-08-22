Srpska pjevačica u tanga-suknji pokazala gole bokove i napravila kaos na ulici!

Mia Borisavljević uživa na odmoru, a sada se pohvalila vrlo odvažnim izdanjem na društvenim mrežama.
Srpska pjevačica Mia Borisavljević ovih dana odmara u Dubaiju, a od tamo svakodnevno dijeli izdanja kojima oduzima dah svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Naime, pozirala je u odvažnom izdanju kakvo se ne viđa svaki dan. Tanga-suknjom s prorezima na bokovima istaknula je svoju zavidnu figuru u 42. godini. Gornji dio ostavio je leđa i trbuh potpuno otkrivenima, dodatno naglašavajući njezine atribute.
Mia Borisavljević Foto: Instagram
Sve je zaokružila kosom svezanom u visoku punđu i decentnom šminkom koja laska njezinim crtama lica.
Mia Borisavljević Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Jednoj su 73, a drugoj 26 godina! Glumica i pjevačica su u vezi?
Fotografije s odmora odmah su izazvale oduševljenje među njezinim pratiteljima na društvenim mrežama te je prikupila stotine lajkova.
Inače, ova srpska zvijezda majka je dvije djevojčice, a može se pohvaliti da je nakon druge trudnoće u vrlo kratkom periodu uspjela skinuti devet kilograma nakon što je prestala večerati i izbacila dvije namirnice s menija.
Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić otkazao koncert u Gradačcu zbog zdravlja: "U ovim trenucima..."
"Ne jedem bijelo brašno i šećer! Kada to izbacite iz prehrane, u jelovniku vam ostanu samo zdrave namirnice: voće, povrće i meso. Poslije poroda sam skinula devet kilograma, tako da mi je ostalo još malo do idealne kilaže. Inače ne jedem grickalice i ne pijem gazirane sokove, tako da nisam mnogo morala mijenjati prehranu. Jedino čega sam se skroz odrekla jesu slatkiši. Ranije sam ih jela, i to uglavnom nedjeljom, tog dana bih sebi dala oduška. Tada bih znala da pojedem kolač i neki kupovni slatkiš. Međutim, sada ih uopće ne jedem iako nisam za neke velike restrikcije. Kada se odreknete nečega jer morate, a ne zato što želite, kasnije ste željni toga i pokleknete. Zbog toga neki ljudi brzo vrate kilograme koje su skinuli", izjavila je Mia za Hit.
Mia Borisavljević - 1 Foto: Mia Borisavljević/Instagram
