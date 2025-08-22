Zagrljaj koji je iznenadio sve! Pogledajte s kime je pozirala Jadranka Kosor

Jadranka Kosor iznenadila je pratitelje objavom fotografije s Terezom Kesovijom, koju je podijelila na X-u.

Bivša premijerka Jadranka Kosor (72) iznenadila je svoje pratitelje kada je na X-u objavila fotografiju s legendarnom pjevačicom Terezom Kesovijom.

Za razliku od uobičajenih političkih tema kojima se najčešće bavi na društvenim mrežama, ovoga puta podijelila je trenutak iz privatnog života. Na fotografiji Jadranka i Tereza poziraju zagrljene i nasmijane.

"Zagrljaj dive! Najveća", napisala je Kosor u opisu objave, a reakcije pratitelja stigle su odmah.

"Baš ste slatke", "Tere legenda", "Moram reći da vam zavidim, obje ste dame", "Respekt za obje", samo su neki od komentara ispod objave.

Kosor je dužnost ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obnašala od 2003. do 2009. godine, a upravo je taj resor pokrivao pitanja vezana za hrvatske branitelje.

Tako se nedavno pohvalila poklonom koji je povodom Oluje dobila od udruge hrvatskih branitelja, a više pogledajte OVDJE.

Nakon što je Ivo Sanader u srpnju 2009. podnio ostavku, Kosor je preuzela premijersku funkciju i postala prva žena na čelu hrvatske Vlade.

