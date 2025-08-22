Jednoj su 73, a drugoj 26 godina! Glumica i pjevačica su u vezi?

Glumačka veteranka Christine Baranski iznenadila je mnoge zbog moguće veze s puno mlađom pjevačicom King Princess.

Glumica Christine Baranski iznenadila je mnoge potaknuvši glasine o vezi s 26-godišnjom pjevačicom King Princess.

73-godišnja Baranski, koja je trenutno zvijezda serije "Pozlaćeno doba", a ranije smo je gledali u serijama "Teorija velikog praska" i "Dobra borba" te filmovima "Kako je Grinch ukrao Božić" i "Mamma Mia!", došla je na crveni tepih povodom otvorenja mjuzikla "Mamma Mia!" na Broadwayju držeći se za ruke s pjevačicom pravog imena Mikaela Mullaney Straus, a ova je sve dodatno zaintrigirala objavom zajedničkih fotografija s oznakom #loveislove.

Christine Baranski - 23 Foto: Profimedia

Christine Baranski - 16 Foto: Profimedia

Njihove slike zaintrigirale su fanove King Princess, koji su i sami zbunjeni prirodom njihovog odnosa, a neki su išli toliko daleko da su ih usporedili sa Sarah Paulson i Holland Taylor.

Christine Baranski - 17 Foto: Profimedia

Christine Baranski - 15 Foto: Profimedia

Christine Baranski - 14 Foto: Profimedia

Ipak, na temelju intervjua za magazin Interview iz svibnja, čini se da su hollywoodska veteranka i mlada glazbenica samo prijateljice. U razgovoru je King Princess upozorila Baranski da pazi kako opisuje njihov odnos jer će "ljudi pričati", na što se veteranska našalila: "Naš prvi spoj, hajdemo im dati nešto o čemu će pričati, zapravo smo se sredile i otišle na večeru", dodavši kako su počele pričati o svojim - bakama.

Christine Baranski - 10 Foto: Profimedia

Christine Baranski - 12 Foto: Profimedia

Christine Baranski - 13 Foto: Profimedia

Christine Baranski - 21 Foto: Profimedia

Baranski i Straus su se upoznale tijekom snimanja druge sezone serije "Nine Perfect Strangers", a mnogima omražena psihijatrica Beverly Hofstadter je tada komentirala kako joj je prijateljstvo s 47 godina mlađom pjevačicom možda najveći dar.

Baranski je bila u braku s Matthewom Cowlesom od 1983. do njegove smrti 2014., a zajedno su imali dvije kćeri, dok je Princess bila u četverogodišnjoj vezi s Lizzoinom kreativnom direktoricom Quinn Wilson.

