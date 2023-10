Evo čemu najzgodnije srpske zvijezde mogu zahvaliti svoj izgled, njihovih rutina ne može se svatko pridržavati!

Saša Kovačević, Sara Jo i Mia Borosavljević otkrili su tajne svog izgleda kojima mame uzdahe tisuće obožavateljica i obožavatelja.

Saša Kovačević, Sara Jo i Mia Borosavljević slove kao jedne od najzgodnijih zvijezda u susjednoj nam Srbiji, a prema pisanju Nove.rs svoj izgled duguju strogim rutinama kojih se pridržavaju bez pogovora i vode računa o sebi.

38-godišnji Saša je miljenik žena čijem se izgledu mnogi dive, a za koji su zaslužni posebna prehrana i treninzi koje nikako ne preskače. On se tako prema pisanju medija već našao i na meti kritika članova vlastite obitelji jer je izbacio gotovo sve namirnice, a pretežito jede samo ribu, piletinu i govedinu, a pije vodu, limunadu i bijelo vino. Uz to ponekad konzumira i odabrano voće i povrće. Tjedno odlazi i šest puta na treninge.

Magazin Hello je svojevremeno pisao kako za doručak pojede osam do deset jaja, tunjevinu, tostirani kruh i salatu, za ručak piletinu, biftek, a za večeru ribu.

Njegova 39-godišnja kolegica Mia Borisavljević koja mami uzdahe muške publike, može se pohvaliti da je nakon druge trudnoće u vrlo kratkom periodu uspjela skinuti devet kilograma nakon što je prestala večerati i izbacila dvije namirnice s menija.

"Ne jedem bijelo brašno i šećer! Kada to izbacite iz prehrane, u jelovniku vam ostanu samo zdrave namirnice: voće, povrće i meso. Poslije poroda sam skinula devet kilograma, tako da mi je ostalo još malo do idealne kilaže. Inače ne jedem grickalice i ne pijem gazirane sokove, tako da nisam mnogo morala mijenjati prehranu. Jedino čega sam se skroz odrekla jesu slatkiši. Ranije sam ih jela, i to uglavnom nedjeljom, tog dana bih sebi dala oduška. Tada bih znala da pojedem kolač i neki kupovni slatkiš. Međutim, sada ih uopće ne jedem iako nisam za neke velike restrikcije. Kada se odreknete nečega jer morate, a ne zato što želite, kasnije ste željni toga i pokleknete. Zbog toga neki ljudi brzo vrate kilograme koje su skinuli", izjavila je Mia za Hit.

29-godišnja Sara Jo je također morala promijeniti neke navike, no obilan doručak ostao je obavezan što se njezine prehrane tiče, uz to redovito i trenira.

"Trudim se redovito vježbati, ali ovih dana je to dosta težak poduhvat. Ljetnja sezona je rezervirana za festivale i nastupe pa imam baš dosta obaveza. Ali sve je stvar dobre organizacije i volje, tako da se zaista uvijek potrudim da odradim kratak trening ili bar da izađem pola sata van i istrčim rutu“, rekla je Sara nedavno za medije u Srbiji.

A kako i koliko se njihov trud isplati pogledajte u našoj galeriji.

