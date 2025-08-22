Zavirite u unutrašnjost Brenine luksuzne oaze na vodi, jahta je duga 30 metara!

Jahta dugačka 30 metara pravo je remek-djelo luksuza, a Lepa Brena povremeno na društvenim mrežama otkrije kadrove s nje.

Jedna od najpopularnijih regionalnih pjevačica prostora, Lepa Brena i njezin suprug Boba Živojinović vlasnici su luksuzne jahte.

Osim što oni uživaju u čarima svog remek-djela na vodi, ondje im se često pridruže i druge zvijezde s naših prostora.

Lepa Brena i Boba Živojinović Foto: Lepa Brena/Instagram

S njima je tako jednom prilikom plovila i Brenina prijateljica Mirjana Antonović, o kojoj Krunoslav Kićo Slabinac pjeva u pjesmu "Zbog jedne divne crne žene", a ona je na Facebooku pokazala unutrašnjost jahte, piše Blic.

Na fotografijama se vidi prostrani dnevni boravak s velikim televizorom i mramornim stolom, spavaća soba s kupaonicom, blagavaonica i paluba. U unutrašnjosti prevladavaju smeđi i bijeli tonovi.

Kako pišu srpski mediji par je jahtu navodno platio šest milijuna eura, a Brena je ranije otkrila nekoliko detalja o njoj.

"Pa, to je lijep mali brod od oko 30 metara, s pet ili šest spavaćih soba. Nije to bio samo dar za naše duše. Htjeli smo nešto sebi priuštiti jer je bila specifična situacija", ispričala je pjevačica, piše Blic.

Lepa Brena i suprug Foto: Instagram

