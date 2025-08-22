Zvijezda interneta! Mamu Danijele Martinović prozvali legendom zbog ovog simpatičnog videa

Danijela Martinović podijelila je video na društvenim mrežama u kojemu je njezina mama komentarom nasmijala sve.

Naša pjevačica Danijela Martinović nije među onima koji često otkrivaju detalje iz privatnog života, no ovoga puta odlučila je s pratiteljima podijeliti jedan zaista simpatičan trenutak.

Na društvenim mrežama objavila je video sa svojom majkom Ivankom iz backstagea Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a ono što je njezina mama izgovorila postao je pravi hit među fanovima pjevačice.

Danijela Martinović s majkom Ivkom Foto: Ranko Šuvar/Cropix

"Vidimo se za 10 minuta", rekla je Danijela na što je njezina mama kao iz topa odgovorila:

Pogledaji ovo Celebrity Jednoj su 73, a drugoj 26 godina! Glumica i pjevačica su u vezi?

"To će biti pola sata."

Danijela Martinović - 2 Foto: Instagram

Ta kratka i duhovita opaska simpatične majke postala je apsolutni hit na društvenim mrežama.

''Mama legenda'', napisala je Danijela ispod videa.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić otkazao koncert u Gradačcu zbog zdravlja: "U ovim trenucima..."

Video pogledaje OVDJE.

Danijela Martinović - 1 Foto: Instagram

Komentari oduševljenih fanova samo su se nizali.

''Mama ti je divna, imaš njenu slatkoću'', ''Mama zna'', ''Legenda'', ''Divne ste'', ''Kako vesela žena'', ''Divna mama još divnije kćeri'', ''Baš je duhovita gospođa mama'', samo je dio komentara s Instagrama.

Danijela Martinović Foto: Instagram

Rijetkom fotkom roditelja naša pjevačica se pohvalila početkom godine. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Najnovije fotke pjevačice s plaže izazvale raspravu: ''Pa što! Žena nije lutka!''

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Nemoguće je bilo ne okrenuti se za ovom ljepoticom na plaži, sve će biti jasno kad vidite fotografije

Pogledaji ovo Celebrity Hauser objavio snimke iz Venecije, već neko vrijeme svi primjećuju jedan neobičan detalj