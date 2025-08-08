Umrijet ćete od smijeha na ove anegdote naših poznatih: ''Cipelica mi je odletjela negdje u deseti red...''

Nakon što su vam, vjerujem, narasle zazubice od ovog sladoleda, vrijeme je za malo smijeha. Padovi na pozornici, pogrešan grad ili datum nastupa – samo su neke od urnebesnih situacija koje su zvijezde doživjele u karijeri. Zavirili smo u nepresušan izvor anegdota koje će vam izmamiti osmijeh na lice.

Bez obzira na to je li riječ o rockerima, pop-pjevačima ili pak onima zabavne glazbe, zvjezdani padovi na pozornici, čini se, više su pravilo nego iznimka.

"Na jednom koncertu u Zaboku jedan obožavatelj, koji je malo previše popio, istrčao je na binu i htio me sportski dignuti u zrak. Ali bio je toliko u cugi da je pao zajedno sa mnom. Sreća da sam imala periku, kapicu, pa mi nije pukla lubanja. I moja tadašnja asistentica vikala je: 'Stavi periku, stavi periku!', a ja skoro poginula'', rekla je Alka Vuica.

"Išla sam skočiti s podesta bubnjara, i to sam do tada napravila valjda tisuću puta, i kako sam naskočila, tako sam ostala dolje – sjedeći. Prvo sam gledala je li štikla propala – nije, ali mi je koljeno propalo..." prisjetila se Severina.

"Kad sam bila nešto mlađa i nešto lakša nego danas, na pozornici sam radila zvijezdu i špagu – vjerovali ili ne. I u trenutku kad sam napravila zvijezdu, cipelica – tada sam imala balerinke – odletjela je negdje u deseti red. Ne znam jesam li nekoga lupila u glavu, nitko mi se nije požalio, ali vratili su mi cipele'', priča pak Sanja Doležal.

Da je u ovakvim situacijama važna snalažljivost, dobro zna i Mario Roth, koji je upao u duboku rupu između bas-binova.

"I više me nije bilo, ali sam iz te rupe izronio i nastavio pjevati, kao da je, Bože, to dio moje koreografije za večeras. A iza ograde, u prvom redu, vikali su: 'Mario, Mario, jesi OK?' – 'Super sam, super sam!' A fali mi jedinica, fali mi trojka."

No neki su našli načine da padove i unaprijed preveniraju.

"Nedavno mi je moj basist rekao: 'Danijela, pazi, nekako je čudno napravljen stage, pa nemoj u štiklicama.' Pa kako ne u štiklicama – već smo napravili styling! I, naravno, da sam četiri-pet puta upala; sa štiklom sam propala kroz binu. Onda sam ljudima rekla: 'Ja moram skinuti štikle, jer nema drugog načina da dovedem koncert do kraja'', kaže Danijela Martinović.

Legendarni Halid Bešlić uzalud je pak prevalio put od Sarajeva do Beča, misleći kako baš te večeri ima nastup u austrijskoj metropoli.

"Ulazim u kafanu, kaže vlasnik: 'O, Halide, otkud ti?' – 'Šta otkud mene? Zar ne pjevam večeras ovdje?' Kaže: 'Pa to je idući mjesec, prvog.' Hahahaha."

Slično iskustvo doživio je i Jurica Pađen. No on je, za razliku od Halida, znao vrijeme, ali ne i mjesto na kojem nastupa – baš kao ni njegov bubnjar, s kojim je krenuo na put.

"Nije bilo mobitela. Veli on meni: 'Pa gdje večeras nastupamo?' Kažem: 'Pa kaj ti ne znaš?' – 'Nemam pojma.' Ni on ni ja nismo znali gdje je koncert. I mi kod Županje stali, misleći da će ekipa naići – ma kakvi. I tako smo tu večer završili na koncertu Parnog Valjka u Beogradu. Uopće nismo došli na svoju svirku. Glup, gluplji."

Možda je vrijeme da poznati ukoriče svoja nezaboravna iskustva. Zvjezdana knjiga anegdota zasigurno bi bila pravi bestseller.

