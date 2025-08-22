Tko je originalna glumica koja se krije za uloge sablasne djevojčice? Već s 15 godina udala se prvi put

U danima kada se očekuje drugi dio druge sezone serije "Wednesday", mnogi će se sjetiti prve glumice koja je tumačila sablasnu djevojčicu.

Eksplozija popularnosti serije "Wednesday" ponovno je dovela do povećanog marketinga svega uz likove iz obitelji Addams. I dok današnje generacije povezuju Wednesday Addams s Jennom Ortegom, a milenijalci s Christinom Ricci, prva glumica koja se našla u ovoj ulozi je bila Lisa Loring.

Loring, koja je preminula 2023. godine sa samo 65 godina, proslavila se svojim ozbiljnim pogledom, urednim pletenicama i zakopčanom haljinicom, a njezin savršeno mrtav izraz lica osvojio je publiku i osigurao joj kultni status koji traje i danas.

Jeste li gledali "Wednesday"? Da i jedva čekam ostatak sezone!

Ne, ali ima vremena!

Ne, nisam fan ovakvih priča Da i jedva čekam ostatak sezone!

Ne, ali ima vremena!

Ne, nisam fan ovakvih priča Ukupno glasova:

No, nakon slave, Lisa je u životu prošla kroz brojne borbe – ovisnost o drogama i četiri braka, među kojima i s bivšim porno glumcem.

Već s tri godine je radila kao dječji model, nakon čega se okušala na velikim ekranima. Naravno, najpoznatija uloga je ona Wednesday Addams, koju je tumačila od 1964. do 1966. godine.

Galerija 7 7 7 7 7

Lisa Loring - 4 Foto: Profimedia

Lisa Loring - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Rodila naša glumica! Što kažete na jedinstveno ime koje je dala kćeri?

"Naučila sam učiti tekst napamet prije nego što sam znala čitati", ispričala je Loring, hvaleći svoje kolege sa seta.

Nevolje su krenule kada je imala tek 15 godina, kada se udala za svoju školsku ljubav Farrella Foumberga, s kojim je dobila kćer, no brak je ubrzo propao. Teška vremena dodatno je pogoršala smrt majke alkoholičarke 1974. godine. Iako se pokušala vratiti na male ekrane početkom osamdesetih, njezina karijera nikad nije ostvarila veći zamah.

Lisa Loring - 7 Foto: Profimedia

Lisa Loring - 3 Foto: Profimedia

Lisa Loring - 2 Foto: Profimedia

Nakon propasti drugog braka s Dougom Stevensonom, prihvatila je posao vizažistice na snimanju filmova za odrasle, gdje se susrela s drogom, ali i porno glumcem Paulom Siedermanom (poznatim kao Jerry Butler), s kojim je sklopila svoj treći brak. Isti se raspao zbog njegove karijere i ovisnosti, a Loring je ovo nazvala "najvećom pogreškom svog života".

Nastavila se pojavljivati u manjim ulogama, poput filma "Death Feud" i "Way Down in Chinatown", paralelno radivši i u tvrtki za interijer dizajn u Santa Monici. Četvrti brak s Grahamom Richom trajao je od 2003. do 2008., a formalno je okončan tek 2014. godine. Unatoč tome što je prva verzija serije "Obitelj Addams" snimljena još tijekom šezdesetih, Loring je nastavila njegovati naslijeđe serije.

Godine 2023. doživjela je teški moždani udar izazvan pušenjem i visokim tlakom, a nakon tri dana na aparatima za održavanje života, obitelj je donijela odluku o gašenju aparata. Preminula je dva i pol tjedna prije 65. rođendana u društvu kćeri koje su je držale za ruke.

Unatoč tome što sada imamo neke nove Wednesday Addams, ona prva, u izvedbi Lise Loring, ostat će zauvijek.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Kišobran kao modni dodatak! Zvijezde u Sarajevu pokazale kako se prkosi jakoj oluji

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Mama joj je prelijepa srpska zvijezda, a svojim izgledom već puni medijske stupce

Pogledaji ovo Nekad i sad To je on?! Ovako danas izgleda nekad markantni ljepotan na čiji su šarm padale poznate žene

Pogledaji ovo Celebrity 62 godine i ovakva figura? Simbol ljepote bivše Jugoslavije u retro badiću ostavila sve bez teksta