Paparazzi nakon dugo vremena snimili glumicu zbog čijeg smo filma ronili suze

Rachel McAdams nakon uloga u filmovima "Opasne djevojke" i "Bilježnica" nastavila je nizati uspješne filmove.

Unatoč tome što je objavljen prije više od 20 godina, film "Opasne djevojke" i dalje je jedan od važnih izdanja koji su oblikovali generaciju milenijalaca. U glumačkom ansamblu predvođenom Lindsay Lohan i Rachel McAdams mnogi su vidjeli i neke svoje srednjoškolske kolege i prikazali kaos koji se može pokrenuti zbog jedne manje stvari.

46-godišnja Kanađanka snimljena je u pratnji partnera Jamieja Lindena na losanđeleskom aerodromu, a u ležernoj kombijaciji bila je gotovo neprepoznatljiva.

I dok Lohan viđamo na velikoj povratničkoj turneji u kojem je nanizala nekoliko filmova poslije višegodišnje stanke, McAdams je nastavila raditi i nizati uloge u filmovima i serijama.

Zanimljivo, u isto vrijeme kad je snimala "Opasne djevojke", McAdams je snimala još jedan film koji je važan za njezinu karijeru, a to je romantična drama "Bilježnica" zbog koje su mnogi isplakali suze. Kako bi očuvala kosu, jer je za Reginu George i Allie Hamilton imala dva različita izgleda, producenti i frizeri za "Opasne djevojke" su za McAdams pripremili perike vrijedne preko 20 tisuća dolara. Kako se naknadno pokazalo, oba filma su bila iznimno uspješna, zbog čega su je mediji prozvali novom "it djevojkom".

Kroz proteklih 20 godina snimila je još glumačkih projekata u kojima je dobila pohvale, poput "Sherlocka Holmesa", "Žene vremenskog putnika", "Spotlight", "True Detective" i "Doctor Strange", a od prošle godine je na Broadwayju gdje tumači naslovnu ulogu u predstavi "Mary Jane".

Zajedno s Lindenom ima dvoje djece, a prvo dijete, sina je rodila kada je imala gotovo 40 godina.

"To je najveća stvar koja mi se ikad dogodila, bez dileme. Ljudi kažu da tvoj život više nije samo tvoj. Ali imala sam 39 godina samo za sebe, bila sam sita same sebe i sretna što mogu fokus prebaciti na drugu osobu. Dugo sam čekala", ispričala je McAdams. "Tako se jednostavno dogodilo. Nisam to željela učiniti prije nego što bude pravo vrijeme. Željela sam biti s nekim tko je kreativan. Mi glumci živimo tako nomadski, pa je divno biti s nekim tko može također putovati."

