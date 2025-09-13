Za mladom domaćom senzacijom i njenom trudnom majkom okretali su se svi na špici

Mlada Ellen Vanjorek ponovno oduševila prolaznike na zagrebačkoj špici, a poglede je privukla i njena trudna majka.

Mlada hrvatska glazbena senzacija i modna ikona Ellen Vanjorek još jednom je privukla sve poglede na zagrebačkoj špici.

Svojim prepoznatljivim stilom i samopouzdanim osmijehom Ellen je prošetala centrom grada u kombinaciji koja savršeno spaja eleganciju i odvažnost.

Ellen Vanjorek - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pjevačica je za ovu priliku odabrala crno-bijelu modnu kombinaciju koja odiše modernim krojevima i sofisticiranim detaljima. Kratki bijeli sako s naglašenim ramenima i dubokim izrezom istaknuo je njezinu figuru, dok su široke crne hlače s dugim plaštem unijele dozu glamura. Styling je zaokružila prozirnim platformama i zlatnim detaljima, uključujući efektne naušnice i lančiće.

Ellen Vanjorek - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

Tko je Ellen Vanjorek?

Brojni je znaju s društvenih mreža, a na Instagramu je prati oko 106 tisuća pratitelja, na YouTube preko 40 tisuća, a na TikToku više od 106 tisuća. Tamo često objavljuje snimke svakodnevice sa svojom obitelji.

Ellen Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Ellen Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Iza sebe ima i pjesmu pod nazivom ''Elita''.

Tko je mlada dama širokog osmijeha koja se isticala među mnoštvom na zagrebačkoj špici?

No, nije samo ona popularna. Mladi na društvenim mrežama obožavaju i njenu obitelj koje nazivaju hrvatskim Kardashianima, a više o njima pročitajte OVDJE.

Obitelj Vanjorek - 6 Foto: YouTube Screenshot

Špicom je danas prošetala i Ellenina majka Matea koja je trudna.

Matea Vanjorek Foto: Josip Moler / CROPIX

