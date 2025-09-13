Kći Mije Begović pohvalila se lijepom viješću uz preslatku obiteljsku fotografiju!

Maja Lena Lopatny ovih dana imala je razlog za slavlje u najljepšem društvu.
Na slici Maja Lena, odjevena u elegantan bijeli komplet i s prepoznatljivom dugom plavom kosom, nježno ljubi svoju djevojčicu dok ih ponosno promatra partner.
Maja Lena Lopatny s partnerom i kćerkicom Foto: Instagram
"Najljepši rođendanski poklon je imati njih dvoje uz sebe'', napisala je uz fotografiju.
Maja Lena Lopatny - 2 Foto: Maja Lena Lopatny/Instagram
U lipnju ove godine njena kćerkica Mabel proslavila je prvi rođendan, a isti dan imala je i sakrament krštenja. Fotografije s proslave pogledajte OVDJE.
Maja Lena Lopatny Foto: Instagram
Podsjetimo, Mia je Maju Lenu dobila u braku s proslavljenim vaterpolistom Ronaldom Lopatnyjem za kojeg se udala 1990. godine.
Maja Lena Lopatny i Mia Begović, 2002. godina Foto: Robert Anić/Pixsell
