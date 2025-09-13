Kći Mije Begović pohvalila se lijepom viješću uz preslatku obiteljsku fotografiju!

Maja Lena Lopatny ovih dana imala je razlog za slavlje u najljepšem društvu.

Kći naše glumice Mije Begović, Maja Lena Lopatny, podijelila je na društvenim mrežama preslatku fotografiju sa svojim partnerom i njihovom kćerkicom, kojom je dirnula pratitelje i pokazala kako izgleda njezin savršen rođendan.

Na slici Maja Lena, odjevena u elegantan bijeli komplet i s prepoznatljivom dugom plavom kosom, nježno ljubi svoju djevojčicu dok ih ponosno promatra partner.

Maja Lena Lopatny s partnerom i kćerkicom Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Prirodne ženske obline: Sestra slavne pjevačice u prekratkim hlačicama pokazala previše

"Najljepši rođendanski poklon je imati njih dvoje uz sebe'', napisala je uz fotografiju.

Maja Lena Lopatny - 2 Foto: Maja Lena Lopatny/Instagram

U lipnju ove godine njena kćerkica Mabel proslavila je prvi rođendan, a isti dan imala je i sakrament krštenja. Fotografije s proslave pogledajte OVDJE.

Maja Lena Lopatny Foto: Instagram

Podsjetimo, Mia je Maju Lenu dobila u braku s proslavljenim vaterpolistom Ronaldom Lopatnyjem za kojeg se udala 1990. godine.

Maja Lena Lopatny i Mia Begović, 2002. godina Foto: Robert Anić/Pixsell

Galerija 22 22 22 22 22

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo brat? Sestra mu je najpoznatija plavuša na svijetu

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Prirodne ženske obline: Sestra slavne pjevačice u prekratkim hlačicama pokazala previše

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Omiljena slatkica šokirala izgledom, njen struk posebno je privukao poglede

Pogledaji ovo Celebrity Omiljena slatkica šokirala izgledom, njen struk posebno je privukao poglede