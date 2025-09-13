Tko je prva Miss Palestine? Prelijepa 27-godišnjakinja iza sebe već ima bogatu karijeru

Palestina prvi put u povijesti ima predstavnicu na svjetskom izboru za miss, pobjedu je odnijela lijepa Nadeen Ayoub.

Palestinka Nadeen Ayoub ispisuje povijest kao prva službena predstavnica Palestine na prestižnom izboru Miss Universe 2025.

Ova 27-godišnja ljepotica i poduzetnica svojim angažmanom i neobičnim životnim putem privukla je pažnju svjetske javnosti.

Nadeen Ayoub - 7 Foto: Instagram

Ayoub je rođena u Jafi, ali je veći dio života provela između Palestine, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Studirala je književnost i psihologiju na University of Western Ontario u Kanadi, a profesionalno je ostvarila karijeru kao certificirana trenerica fitnessa i nutricionizma. Uz modeling, ističe se i kao poduzetnica koja želi ženama pružiti obrazovanje i alate za uspjeh u tehnološkom dobu.

Nadeen Ayoub - 6 Foto: Instagram

"Moji roditelji imaju formalno fakultetsko obrazovanje pa su me poticali da se i ja usredotočim na studij", rekla je AFP-u tijekom intervjua u Zaljevskom emiratu, gdje je osnovala organizaciju za obuku kreatora sadržaja o održivom razvoju i umjetnoj inteligenciji.

Godine 2022. Ayoub je osvojila titulu Miss Palestine te iste godine sudjelovala na natjecanju Miss Earth 2022, gdje je osvojila mjesto u Top 5 i titulu Miss Water. Njezin put u svijet ljepote nije samo glamurozna priča – Nadeen ističe kako platformu koristi za promicanje prava žena i djece, održivosti te mentalnog zdravlja.

Nadeen Ayoub - 5 Foto: Instagram

Pokrenula je i organizaciju Olive Green Academy u Dubaiju, s ciljem edukacije žena o održivosti i umjetnoj inteligenciji, te medijsku platformu Sayidat Falasteen koja slavi palestinsku kulturu i identitet.

Iako je svijet fasciniran njenim nastupom, dio medija postavlja pitanja o transparentnosti samog izbora Miss Palestine 2022. Pojedini izvori ističu kako nema javno dostupnih podataka o natjecanju s drugim kandidatkinjama, dok neki navode da je organizacija ''Miss Palestine Organisation'' koju vodi Ayoub sama kreirala kriterije natjecanja. Bez obzira na to, Nadeen se danas ponosno priprema za povijesni nastup na svjetskoj pozornici.

Nadeen Ayoub - 10 Foto: Instagram

Prilika je to, kazala je, da istakne ljepotu svoje rodne zemlje, bogatstvo njezine baštine i "humaniziranu" sliku o njezinu stanovništvu.

"Mi nismo samo naše borbe i patnja", rekla je mlada žena duge smeđe kose.

"Palestinski narod su i djeca koja žele živjeti, žene koje imaju snove i težnje'', rekla je.

