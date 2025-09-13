Udala se naša bivša manekenka, koja je zbog velike tragedije ponovno učila hodati i jesti

Udala se Kim Kosanović, bivša hrvatska manekenka pred kojom je bila velika karijera.

Na društvenim mrežama naša bivša manekenka Kim Kosanović otkrila je lijepu vijest.

Udala se za svog partnera, a iako ništa više od toga nije rekla, fotografija prvog plesa raznježila je sve njene pratitelje.

Kim je bila jedna od najljepših hrvatskih manekenki, no jedan dan u njenom životu uništio je sve.

Kim Kosanović - 3 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Naime, potkraj srpnja 2017. godine mlada je manekenka iznenada pala u komu te u takvom stanju bila dva tjedna, i to zbog moždanog udara.

''Mene je odjednom samo prostrijelila najgora moguća bol na lijevoj strani glave i ja sam se stresla i ustala kao robot i tu me prijatelj pitao Kim gdje ideš i ja tu shvatim da uopće ne mogu govoriti. I ja njemu mogu reći da idem do WC-a, ali mu pokazujem prstom u smjeru WC-a i tu počnem hodati i padam, napravim par koraka i padnem, mislim si Kim pa što ti je'', prepričala je 2019. godine za IN magazin.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je prva Miss Palestine? Prelijepa 27-godišnjakinja iza sebe već ima bogatu karijeru

Srećom prijatelji su je odmah odvezli u bolnicu.

''Kad su došli u bolnicu doktori su rekli da su došli 5 minuta kasnije, da bih bila mrtva. Imala sam sreću da se u Podgorici tada našao stručnjak iz Beograda jer nitko nije znao što je meni zapravo i on je postavio dijagnozu. On je prepoznao da je to ta arterovenozna malformacija što je zapravo anomalija krvnih žila. Rekao je napravite joj drenažu i zapravo mi spasio život'', objasnila je.

Kim Kosanović - 1 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

''Prva prognoza je bila da neću preživjeti tu prvu noć, a onda kad sam preživjela to prvo vrijeme rekli su da će ostati trajni deficiti i posljedice, da će mi ostati oduzeta cijela ta strana tijela koja je bila tad privremeno oduzeta'', otkrila je strašne prognoze.

Pogledaji ovo Celebrity Kći Mije Begović pohvalila se lijepom viješću uz preslatku obiteljsku fotografiju!

Pred njom su bile tri zahtjevne operacije, ali i naporan rad. Morala je iznova naučiti hodati, govoriti i gutati.

''Znači ja se sjećam kad sam ja sebe pogledala u ogledalo prvi puta i kad sam ja vidjela da sam ja ćelava. Ja sam se tako rasplakala i rekla sam mami ja sam ružna. Mama mi je govorila nisi ružna. Ja sam govorila jesam.''

Kim Kosanović - 2 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Prirodne ženske obline: Sestra slavne pjevačice u prekratkim hlačicama pokazala previše

Nevjerojatna briga roditelja, osobito mame, zauvijek je promijenila njihov odnos.

''Prije smo se mama i ja loše slagale, stalno smo se svađale, ja sam bila nesretna zbog toga, mama je bila nesretna zbog toga ali se tu nije ništa mijenjalo, a onda nakon svega kako je mama bila cijelo vrijeme uz mene... Mama je pomagala, micala mi je ruke i noge kad su rekli da ću ostati nepokretna, ona je pričala sa mnom, radila matematiku ništa nije slušala doktore kad su joj rekli ostat će vam ovakva jer ja sam kad sam se tek probudila iz kome mislila da imam 13 godina i ona je sa mnom radila pričala i ja sad imam osjećaj da njoj nikad ne mogu to vratiti, sve to što je ona svu tu ljubav i požrtvovnost koju je pokazala prema meni, ja to njoj cijeli život neću moći vratiti'', zaključila je.

O njenom životu danas ne zna se ništa, a kako izgleda pogledajte u nastavku.

Kim Kosanović - 2 Foto: Facebook

Kim Kosanović - 4 Foto: Facebook

Galerija 3 3 3 3 3

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Opa, ovakvu ju još nismo vidjeli! Najpoznatija hrvatska doktorica iznenadila outfitom na špici

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Omiljena slatkica šokirala izgledom, njen struk posebno je privukao poglede