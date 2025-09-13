Opa, ovakvu ju još nismo vidjeli! Najpoznatija hrvatska doktorica iznenadila outfitom na špici

Petra Meštrić ove subote na špicu je došla u potpuno neočekivanom izdanju.

Poznata zagrebačka liječnica Petra Meštrić ovog vikenda privukla je pažnju prolaznika na špici – i to neočekivanim outfitom.

Umjesto glamuroznih kombinacija i visokih potpetica na koje smo navikli, Petra se odlučila za potpuno opušteno i sportsko izdanje.

Petra Meštrić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Odjevena u crnu trenirku, usklađenu s trendi torbicom brenda Calvin Klein Jeans, te bijelim tenisicama, doktorica je pokazala da i ležerni stil može izgledati elegantno. Svoju prepoznatljivu dugu plavu kosu nosila je raspuštenu, dok su naočale mačkastog oblika dodatno naglasile njezin chic izgled.

Petra Meštrić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra je inače poznata po besprijekornim modnim kombinacijama i često se pojavljuje u elegantnim haljinama i štiklama, no ovoga puta odlučila je pokazati prirodniju i svakodnevnu stranu. Iako je modni odabir bio jednostavan, ponovno je uspjela privući poglede i potvrditi svoj status modne ikone među poznatim damama Zagreba.

